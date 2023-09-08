她見超商開賣百貨專櫃1商品超驚訝 網笑：什麼都有什麼都賣

台灣超商的功能越來越多，幾乎變成「什麼都賣，什麼都不奇怪」的情況了。有一名女網友日前在超商發現竟然有在販售香水，讓她相當驚喜，直呼以後要買香水就方便許多了。

女網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文表示，日前到超商買東西，竟然發現店內開始賣香水。從她貼出的照片看到，這款來自法國的知名品牌香水，在架上擺放了多款不同香味的產品，旁邊還有試用瓶，讓顧客可以先試聞香味，而且一件只要499元，價格相當親民，讓原PO看了愛不釋手。

她立刻挑選了兩款常用的白茶和白麝香香味，大讚「都是聞起來淡淡清香的不敗款」，而超商販售香水的服務也讓原PO直呼「711真的越來越萬能，以後買香水更方便了」。

不少愛好香水的網友也眼睛一亮，「這個牌子我以前在新光三越才能買到，沒想到7-11也有賣」、「我有買，很好聞，而且平價、攜帶方便，現在都不買專櫃的」、「這很好用欸，放隨身包隨時補香，還可以帶上飛機，方便下飛機補香」、「以後出去玩忘記帶香水，去711也可以買得到惹」。

更有許多人對於超商的服務項目越來越多元相當驚訝，「什麼都有，什麼都賣」、「真的很誇張，以前說找不到工作就去超商打工就好，現在不敢這麼說了，這工作根本超人做的」、「覺得便利商店的員工應該起薪得給付基本工資的1.5倍，真的不是一人份的工作內容啊」、「哪天要是看到他們在賣房子大概也不會驚訝」、「我們台中有家門市裡面有一百吋電視、美妝、海鮮、啤酒、現萃茶、現烤麵包」、「未來711超商可能要像全聯賣場那樣，東西才夠放」。

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