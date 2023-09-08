快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她見超商開賣百貨專櫃1商品超驚訝 網笑：什麼都有什麼都賣

聯合新聞網／ 綜合報導
統一超商示意圖，與本文無關。聯合報系資料照片／記者曾伯愷攝影
統一超商示意圖，與本文無關。聯合報系資料照片／記者曾伯愷攝影

台灣超商的功能越來越多，幾乎變成「什麼都賣，什麼都不奇怪」的情況了。有一名女網友日前在超商發現竟然有在販售香水，讓她相當驚喜，直呼以後要買香水就方便許多了。

女網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文表示，日前到超商買東西，竟然發現店內開始賣香水。從她貼出的照片看到，這款來自法國的知名品牌香水，在架上擺放了多款不同香味的產品，旁邊還有試用瓶，讓顧客可以先試聞香味，而且一件只要499元，價格相當親民，讓原PO看了愛不釋手。

她立刻挑選了兩款常用的白茶和白麝香香味，大讚「都是聞起來淡淡清香的不敗款」，而超商販售香水的服務也讓原PO直呼「711真的越來越萬能，以後買香水更方便了」。

不少愛好香水的網友也眼睛一亮，「這個牌子我以前在新光三越才能買到，沒想到7-11也有賣」、「我有買，很好聞，而且平價、攜帶方便，現在都不買專櫃的」、「這很好用欸，放隨身包隨時補香，還可以帶上飛機，方便下飛機補香」、「以後出去玩忘記帶香水，去711也可以買得到惹」。

更有許多人對於超商的服務項目越來越多元相當驚訝，「什麼都有，什麼都賣」、「真的很誇張，以前說找不到工作就去超商打工就好，現在不敢這麼說了，這工作根本超人做的」、「覺得便利商店的員工應該起薪得給付基本工資的1.5倍，真的不是一人份的工作內容啊」、「哪天要是看到他們在賣房子大概也不會驚訝」、「我們台中有家門市裡面有一百吋電視、美妝、海鮮、啤酒、現萃茶、現烤麵包」、「未來711超商可能要像全聯賣場那樣，東西才夠放」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原PO發現超商也開始賣起香水，讓她又驚又喜。 圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享
原PO發現超商也開始賣起香水，讓她又驚又喜。 圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享

超商

延伸閱讀

不搭飛機也能享受出國度假樂趣！桃園唯一可以看海看飛機起降的星巴克門巿

綠色外皮是檸檬，黃色是萊姆？速懂兩者差異及最簡單分辨方式

不可能洗個澡就聞起來像Lisa吧！CELINE香氛皂來了

又將創造經典！Jo Malone新推英國梨與甜豌豆香水

相關新聞

她見超商開賣百貨專櫃1商品超驚訝 網笑：什麼都有什麼都賣

台灣超商的功能越來越多，幾乎變成「什麼都賣，什麼都不奇怪」的情況了。有一名女網友日前在超商發現竟然有在販售香水，讓她相當驚喜，直呼以後要買香水就方便許多了。

泡麵元老回來了！ 網感動蓋高樓：腦中自動響起廣告歌

台灣的泡麵有許多口味，每種品牌也各有擁護者。近日，有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，小時候出現的漢寶杯麵居然重新在超市販售，貼文一出，便勾起不少網友的回憶。

又酷又可愛！好市多「這款新品」2千有找 網驚：有人拿6個

美式賣場好市多是不少人休閒的好去處，每每推出新商品總會吸引目光。近日新上架一款樂高行李箱，黃、藍兩色可愛外型馬上引發熱議，也讓會員忍不住直呼，「新貨到，搶！」

麥當勞螯龍蝦堡不是龍蝦！ 他酸「單價385元」太盤反被網嗆

麥當勞宣佈，自8月30日至9月19日期間，將首度使用100%野生美洲螯龍蝦，限店推出「螯龍蝦堡」，全台限量30萬份。有網友嘲諷，「螯龍蝦不是龍蝦，大家是不知道嗎？」他認為，該款漢堡成本不會超過200元，售價卻高達385元，直呼「很盤」。但其他網友卻狠酸他「沒常識」。

好市多「牛三寶拼盤」好吃到全家狂搶！他曝1配料很貼心

有網友分享好市多新品美食「牛三寶拼盤」，售價499元，他表示，牛肉已經醃過，即使不淋醬也很入味，此外還有灑蔥花，讓他直呼貼心。其他人也說，可以加香菜、蒜末或放香油，可以吃到另一種口味。

好市多熟食新品上市 網評：不如吃麥當勞CP值較高

好市多（Costco）令人津津樂道的除了有許多實惠的商品之外，部分外部熟食區因為不用會員就可以購買，也是許多人填飽肚子的好選擇。一名網友表示，近期熟食區推出新品塔塔鱈魚三明治，因為自己是鱈魚控的緣故，「而且想知道有沒有比麥當勞的鱈魚堡好吃，就買來吃吃看了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦