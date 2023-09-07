泡麵元老回來了！ 網感動蓋高樓：腦中自動響起廣告歌

台灣的泡麵有許多口味，每種品牌也各有擁護者。近日，有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，小時候出現的漢寶杯麵居然重新在超市販售，貼文一出，便勾起不少網友的回憶。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示，自己發現小時候的泡麵重新在超市販售，並附上產品圖片。圖片中，由金車公司推出的漢寶系列杯麵有黑胡椒牛肉風味麵，和蚵仔味細麵是許多人的回憶之一。而該系列杯麵於1992年發行，之後因不明原因停產讓許多民眾感到不捨。

貼文一出，便勾起許多網友的回憶，「它真的復出啦！超懷念的！」、「我會唱那首，漢寶漢寶額啊喂的細麵」、「天阿…記憶中的蚵仔味細麵，還以為這輩子等不到了」、「我看到這個畫面，廣告歌就已經在腦中響起了，有人也跟我一樣嗎？」、「知道這口味的，少說有40歲」。

還有網友在留言分享，漢寶杯麵不只重新在超市上架，未來還會出現在各大超商，及線上平台。部分網友則點名希望其他泡麵也能回歸，「懷念阿Q的臭臭鍋」、「我比較期待浪味烏龍麵」、「敲碗龍捲條！」