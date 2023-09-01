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好市多「牛三寶拼盤」好吃到全家狂搶！他曝1配料很貼心

聯合新聞網／ 綜合報導

有網友分享好市多新品美食「牛三寶拼盤」，售價499元，他表示，牛肉已經醃過，即使不淋醬也很入味，此外還有灑蔥花，讓他直呼貼心。其他人也說，可以加香菜、蒜末或放香油，可以吃到另一種口味。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享新品「牛三寶拼盤」，他表示，近日逛街的時候發現新品，售價499元，不必加熱，只要淋上附上的醬料就可以享用。

好市多牛三寶拼盤。圖擷自臉書
好市多牛三寶拼盤。圖擷自臉書

該網友表示，他最喜歡吃的是牛肉，因為事先醃過，不必沾醬就非常入味，由於太美味，家人還直接搶起來。另外拼盤內還有撒上蔥花，直呼「蠻貼心的，不然沒有的話會少一味！」

其他人則留言「喜歡香菜的話，也可以灑一些香菜上去。切蒜末灑上去，記得放一些香油，又是另外一種口味」、「如果是這份量，買回來煮火鍋價格蠻划算的」、「下酒好菜！加點小米辣更讚！」、「加入泡麵吃很方便耶」。

不過也有人說「味道好淡」、「覺得滷不夠透」、「牛筋要滷到軟爛才好吃，不然會嚼到嘴酸」、「還是自己滷比較安心」、「我都買牛筋牛肚自己煮，牛腱是好市多的」、「自己買材料，自己滷比較實在」、「沒有很便宜」。

另外由於拼盤份量頗大，若是獨居或是小家庭可能吃不完，因此有網友好奇「一個人吃不完能保存多久呀？」，有人解答「可以先分裝冷凍，要吃再退冰」。

好市多 Costco 美食

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