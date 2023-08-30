中秋限定！好市多「肉片組」上架 網喊CP值高：贈品是主體
中秋節腳步逼近，不少人準備進行一年一度的烤肉大會。近日有好市多會員分享，一款「冷藏肉品燒烤組」上架了，網友認為儘管售價看似很貴，但如果仔細精算的話，CP值卻非常高。
原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，這款「冷藏肉品燒烤組」再次上架，只有中秋時期才買的到，肉品方面有翼板、紐約客、頂級無骨牛小排等，要價2,999元。「看起來很貴，但個別重量算起來，其實便宜很多，單獨切出來的品質看起來不錯，另外送一個保冷袋」。
對此，有網友擔憂，「會不會是中秋燒烤驚喜組，不是油就是黑的」、「爛肉藏下面？」、「沒信心再買他們家的肉了」。也有許多留言表示，「這個上次買過了，物超所值」、「我今天有看到實品，肉只有一層沒有機會藏肥肉，個人覺得很漂亮，可以購買」、「突然覺得該補充蛋白質」、「明天去搶，感覺很可以」。
值得注意的是，贈品吸引不少會員眼球，「我只想要保冷袋」、「保冷袋很好用」、「保冷袋才是主體啊！」
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