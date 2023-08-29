快訊

不斷更新／13縣市率先宣布了！蘇拉颱風暴風圈擴大 全台停班課資訊一次看

不只親眼看到…杜聰明帳本曝光！證明柯文哲曾領過兩次獎學金

蘇拉逼近天氣兩樣情！海葵這天可能轉中颱 氣象局曝發海警機率

秒入場！網推這款「停車神器」悠遊卡 駕駛嗨：不用開車門了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多停車場需駕駛感應悠遊卡或領取磁扣才可入場。示意圖／ingimage
許多停車場需駕駛感應悠遊卡或領取磁扣才可入場。示意圖／ingimage

平面的悠遊卡太普通了？許多業者與各品牌合作，聯手推出多款「造型悠遊卡」吸引消費者的目光，更有許多民眾以收集為樂趣，積極收購多款創意造型。近日，一款造型悠遊卡在網路上掀起討論，更被許多開車族譽為「停車神器」，不少駕駛用過後都愛不釋手，甚至還引發搶購潮。

近年來有許多停車場都改用車牌辨識的系統控管車輛進出，但仍有不少停車場採傳統方式，需要拿磁扣或刷悠遊卡才能入場，部分駕駛若在進停車場時沒抓好距離，總需抬起身子或打開車門，才能夠拿到磁扣或感應悠遊卡扣款。日前，一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享好物，她表示，買了「卡娜赫拉伸縮造型悠遊卡」後發現超實用，進停車場時可以輕鬆感應，連駕駛都用得很開心。

實測影片可見，駕駛將車輛駛入停車場的閘門前，只要將手上的造型悠遊卡拉長，不用起身、不用開車門，一隻手伸出去，就能輕輕鬆鬆感應悠遊卡扣款。該款造型悠遊卡實用的設計在網路上掀起話題，還被一票駕駛們封為「停車神器」，許多駕駛人也被影片燒到，跑了多家超商想要買到這項好物。

貼文掀起熱議，許多駕駛都超心動，「買一支以後不用開車門了」、「適合我這種手短的」、「這個好像很方便」、「剛跑去買到兩支」，也有人提出個人看法，「開近一點不就好了」、「現在都車牌辨識了，不太需要這個酷酷的東西」、「如果把自動傘傘面拆除結合這個，按壓彈射出去，應該很有趣」；還有網友也分享其他悠遊卡使用心得，「之前拿兔兔的（造型悠遊卡），搭公車人多時也很好用呢，但最常拿它來當槌子，捶身上酸痛部位」。

網友發現「卡娜赫拉伸縮造型悠遊卡」是停車神器，能讓駕駛輕鬆感應扣款。圖／取自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」
網友發現「卡娜赫拉伸縮造型悠遊卡」是停車神器，能讓駕駛輕鬆感應扣款。圖／取自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」

悠遊卡 停車場

延伸閱讀

「最美牙醫」升格人妻泳池大解放 卸下白袍網驚呼：美到讓人驚艷

普度必拜1罐頭？ 網盛讚「颱風天神物」揭美味煮法：煮麵必備

搶鹽效應燒到台灣！他目擊2人在超市狂掃30包 眾人嘆「吃得完嗎」

苦等不到面試…他求職「1舉動」太積極 老鳥嚇傻：真的太可怕

相關新聞

秒入場！網推這款「停車神器」悠遊卡 駕駛嗨：不用開車門了

平面的悠遊卡太普通了？許多業者與各品牌合作，聯手推出多款「造型悠遊卡」吸引消費者的目光，更有許多民眾以收集為樂趣，積極收購多款創意造型。近日，一款造型悠遊卡在網路上掀起討論，更被許多開車族譽為「停車神器...

普度必拜1罐頭？ 網盛讚「颱風天神物」揭美味煮法：煮麵必備

本周就是中元節，你準備好祭拜的供品了嗎？一名網友在PTT抱怨，公司連兩年普度準備「茄汁鯖魚」罐頭，最近試吃才知其滋味...

更便宜了…美味雞腿便當只賣36元「沒在騙」 網哭：我都買不到

台灣物價飛漲，現在隨便一款便當可能都要百元起跳。日前有一名網友發文分享，他表示去全聯福利中心，看到餐盒打折後的價格僅需36元，令他心動不已，驚喊「晚餐都改吃全聯」，引發網友共鳴。

好市多麵粉驚見巨蟲蠕動！她倒出大量白點「疑蟲卵」 網轟：品質越來越差

好市多生鮮食品頻頻出包，近期有民眾購買雞胸肉驚見肥蟲，日前更有網友分享，在某牌有機中筋麵粉中發現蟲卵和活生生肥蟲。

超商咖啡買一送一等於「沒賺頭」？ 內行人曝：算下來仍很賺

超商的咖啡很常買一送一，還可以寄杯，造福不少疲勞的上班族。不過日前有網友精算超商咖啡的成本，發現如果買一送一的話，一杯35元，扣除環保杯折扣5元，設定利潤5成的話，成本大約剩下15元，再扣掉紙杯、店租、人事成本的話，他發現「一杯是不是成本不到5元了？」

七夕床母生日！她讚全聯「這油飯」好吃 過來人推：可買來拜床母

明日農曆七月七日，即將迎來浪漫七夕，不過七夕除了是情人相聚的日子，也是床母的生辰，許多人為了祈求家中孩童健康平安，會以油飯、麻油雞等拜求床母庇佑。日前一名網友在網上分享一款全聯油飯，認為不僅物美價廉，也很適合小鳥胃，吸引網友留言「七夕可以買來拜床母」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦