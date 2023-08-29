秒入場！網推這款「停車神器」悠遊卡 駕駛嗨：不用開車門了

平面的悠遊卡太普通了？許多業者與各品牌合作，聯手推出多款「造型悠遊卡」吸引消費者的目光，更有許多民眾以收集為樂趣，積極收購多款創意造型。近日，一款造型悠遊卡在網路上掀起討論，更被許多開車族譽為「停車神器」，不少駕駛用過後都愛不釋手，甚至還引發搶購潮。

近年來有許多停車場都改用車牌辨識的系統控管車輛進出，但仍有不少停車場採傳統方式，需要拿磁扣或刷悠遊卡才能入場，部分駕駛若在進停車場時沒抓好距離，總需抬起身子或打開車門，才能夠拿到磁扣或感應悠遊卡扣款。日前，一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享好物，她表示，買了「卡娜赫拉伸縮造型悠遊卡」後發現超實用，進停車場時可以輕鬆感應，連駕駛都用得很開心。

從實測影片可見，駕駛將車輛駛入停車場的閘門前，只要將手上的造型悠遊卡拉長，不用起身、不用開車門，一隻手伸出去，就能輕輕鬆鬆感應悠遊卡扣款。該款造型悠遊卡實用的設計在網路上掀起話題，還被一票駕駛們封為「停車神器」，許多駕駛人也被影片燒到，跑了多家超商想要買到這項好物。

貼文掀起熱議，許多駕駛都超心動，「買一支以後不用開車門了」、「適合我這種手短的」、「這個好像很方便」、「剛跑去買到兩支」，也有人提出個人看法，「開近一點不就好了」、「現在都車牌辨識了，不太需要這個酷酷的東西」、「如果把自動傘傘面拆除結合這個，按壓彈射出去，應該很有趣」；還有網友也分享其他悠遊卡使用心得，「之前拿兔兔的（造型悠遊卡），搭公車人多時也很好用呢，但最常拿它來當槌子，捶身上酸痛部位」。