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普度必拜1罐頭？ 網盛讚「颱風天神物」揭美味煮法：煮麵必備

聯合新聞網／ 綜合報導
本周就是中元節，你準備好祭拜的供品了嗎？線香示意圖。圖／Ingimage
本周就是中元節，你準備好祭拜的供品了嗎？線香示意圖。圖／Ingimage

本周就是中元節，你準備好祭拜的供品了嗎？一名網友在PTT抱怨，公司連兩年普度準備「茄汁鯖魚」罐頭，最近試吃才知其滋味，然而他卻嫌棄「又臭又難吃」，大呼「這種東西為什麼能夠存在」，掀起熱烈討論。

原PO表示，公司普度已經連兩年買茄汁鯖魚罐頭，試吃了一口去年普度留下的罐頭，讓他大批臭到不行，毅然決然整罐丟掉「怎麼可以難吃成這樣」，更質疑為何不拜玉筍、麵筋等罐頭，直呼「為什麼這種東西能被市場接受？」

貼文一出，網友們紛紛力挺茄汁鯖魚罐頭，一面倒認為是原PO吃法錯誤，「是你不會弄吧」、「味覺失調？」、「那個不是直接吃的」、「颱風天神物你敢嘴」、「颱風麵必備」、「送我拜託，我可以吃到你破產」。

大家也分享美味煮法，煮麵或配稀飯都有其支持者，「開1罐、2球關廟麵、1條辣椒、加點小白菜」、「白米煮粥放一罐就很好吃了」、「蒜頭、九層塔下去炒麵」、「切點薑、幾滴香油、醬油淋幾圈，讚」、「搭配五木麵條，拌乾麵+溏心蛋+菜菜，絕對可以幹掉一整鍋麵」、「怕腥的可以加薑、醬油煮一下」、「要加點蒜頭再煮一遍去腥味」。

不過也有網友吃不慣，認同原PO表示，「是真的臭，不否認」、「 以前覺得好吃，最近幾次吃覺得腥味很重」、「感覺鐵味很重就是了」、「超級腥，狗都不吃」、「只有老人愛阿，我爸以前也很愛煮，但我每次吃一定全部吐出來，是嘔吐的那種」。

普度 颱風

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