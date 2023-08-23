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好市多麵粉驚見巨蟲蠕動！她倒出大量白點「疑蟲卵」 網轟：品質越來越差

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在好市多購買某牌有機中筋麵粉，卻驚見大量蟲卵和一隻活體白蟲。圖／翻攝自Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友在好市多購買某牌有機中筋麵粉，卻驚見大量蟲卵和一隻活體白蟲。圖／翻攝自Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說

好市多生鮮食品頻頻出包，近期有民眾購買雞胸肉驚見肥蟲，近日更有網友分享，在某牌有機中筋麵粉中發現蟲卵和活生生肥蟲，讓她好傻眼，直呼「好刺激，直到現在心臟還是跳好快」。

一名網友在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在好市多購買有機中筋麵粉，沒想到在倒麵粉的時候，發現一顆顆疑似蟲卵的顆粒，還看到一隻活生生的白色巨蟲。

原Po提到，自己習慣將麵粉分裝冰冷凍，結果在倒麵粉的時候，卻發現裡面好多一絲一絲的東西，仔細撥開一看，才發現竟然是大量蟲卵，和一隻不斷蠕動的白色巨蟲。

貼文一出，引發網友熱議，紛紛感嘆「太噁心了！」、「好市多品質越來越差」、「好市多真的東西愈來愈貴，品質愈來愈差」。更有網友表示，自己4月在好市多購買同款麵粉，也在裡面發現蠕蟲。

原Po補充，她發文前在社團內爬文，才知道已經有好幾個人受害，這款麵粉並非第一次被爆出有蟲，但沒想到自己第一次買就中標。也有網友表示，「天氣越熱，麵粉類更容易有蟲」、「麵粉的確沒辦法完全去除蟲卵，但直接孵化是怎樣？」

好市多 蟲蟲

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