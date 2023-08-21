超商咖啡買一送一等於「沒賺頭」？ 內行人曝：算下來仍很賺

超商的咖啡很常買一送一，還可以寄杯，造福不少疲勞的上班族。不過日前有網友精算超商咖啡的成本，發現如果買一送一的話，一杯35元，扣除環保杯折扣5元，設定利潤5成的話，成本大約剩下15元，再扣掉紙杯、店租、人事成本的話，他發現「一杯是不是成本不到5元了？」

一名網友在PTT發文表示，他去超商買特大杯咖啡，使用買一送一優惠，所以一杯只要35元，而且還可以寄杯，所以他就寄了10杯，回家後他精算，扣除環保杯折扣5元，一杯只要花30元就可以取得，如果利潤5成來看，成本剩下15元，再扣掉紙杯、杯蓋、稅收、人事成本、店租、水電費，一杯成本是不是不到5元？原PO好奇「如果一杯成本沒有5元要怎麼玩？超商成本到底多少？」

對此，網友推測「據說冰塊最貴」、「最貴的是杯子吧」、「自己煮一杯不到10元」、「商業豆一磅200元，可以沖40杯，貴的是機器，不然豆子很便宜，而且豆子大量進貨的話，成本可以壓更低」、「商業豆應該很便宜吧，機器跟耗材很貴而已」、「我記得超商的機台要30萬以上，但是機器攤下來一杯也沒有2塊錢啦」、「我自己推算，如果人事、物料成本加上去的話，一杯成本接近9-10元，自己手沖好喝100倍」、「其實咖啡是暴利，因為一般人買1包200元的，可以煮幾十杯，更不用說超商這種大量進口的，比一般人買還便宜」。