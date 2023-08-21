快訊

東哥遊艇爆出7792萬元違約交割 全在這券商分點

瑞芳副分局長一早上山督勤失聯 傍晚被發現沉入潭底死亡

2024全中運登場！北市國、高中職晚一周放寒假 這幾天先補課

超商咖啡買一送一等於「沒賺頭」？ 內行人曝：算下來仍很賺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現超商咖啡若買一送一的話，一杯成本只有5元。咖啡示意圖／ingimage
一名網友發現超商咖啡若買一送一的話，一杯成本只有5元。咖啡示意圖／ingimage

超商咖啡很常買一送一，還可以寄杯，造福不少疲勞的上班族。不過日前有網友精算超商咖啡的成本，發現如果買一送一的話，一杯35元，扣除環保杯折扣5元，設定利潤5成的話，成本大約剩下15元，再扣掉紙杯、店租、人事成本的話，他發現「一杯是不是成本不到5元了？」

一名網友在PTT發文表示，他去超商買特大杯咖啡，使用買一送一優惠，所以一杯只要35元，而且還可以寄杯，所以他就寄了10杯，回家後他精算，扣除環保杯折扣5元，一杯只要花30元就可以取得，如果利潤5成來看，成本剩下15元，再扣掉紙杯、杯蓋、稅收、人事成本、店租、水電費，一杯成本是不是不到5元？原PO好奇「如果一杯成本沒有5元要怎麼玩？超商成本到底多少？」

對此，網友推測「據說冰塊最貴」、「最貴的是杯子吧」、「自己煮一杯不到10元」、「商業豆一磅200元，可以沖40杯，貴的是機器，不然豆子很便宜，而且豆子大量進貨的話，成本可以壓更低」、「商業豆應該很便宜吧，機器跟耗材很貴而已」、「我記得超商的機台要30萬以上，但是機器攤下來一杯也沒有2塊錢啦」、「我自己推算，如果人事、物料成本加上去的話，一杯成本接近9-10元，自己手沖好喝100倍」、「其實咖啡是暴利，因為一般人買1包200元的，可以煮幾十杯，更不用說超商這種大量進口的，比一般人買還便宜」。

超商 咖啡

延伸閱讀

飯店內洗澡愈洗愈臭？女驚覺花灑有恐怖兩團異物 還沖過嘴巴

公司普渡「弄錯一事」員工拜完染病 命理師曝原因：磁場全亂

台灣淪行人地獄怪規劃爛？ 網點出民眾劣根性：去日本喊羨慕、回來繼續違停

民調被高虹安拖下來 吳子嘉：柯文哲「本命區過去了」

相關新聞

超商咖啡買一送一等於「沒賺頭」？ 內行人曝：算下來仍很賺

超商的咖啡很常買一送一，還可以寄杯，造福不少疲勞的上班族。不過日前有網友精算超商咖啡的成本，發現如果買一送一的話，一杯35元，扣除環保杯折扣5元，設定利潤5成的話，成本大約剩下15元，再扣掉紙杯、店租、人事成本的話，他發現「一杯是不是成本不到5元了？」

七夕床母生日！她讚全聯「這油飯」好吃 過來人推：可買來拜床母

明日農曆七月七日，即將迎來浪漫七夕，不過七夕除了是情人相聚的日子，也是床母的生辰，許多人為了祈求家中孩童健康平安，會以油飯、麻油雞等拜求床母庇佑。日前一名網友在網上分享一款全聯油飯，認為不僅物美價廉，也很適合小鳥胃，吸引網友留言「七夕可以買來拜床母」。

超商咖啡新喝法！她曝「隱藏菜單」消暑又解饞 老饕也讚：好聰明

許多上班族習慣每天來杯咖啡，藉此提振精神、增加專注力，不少愛好者還會加牛奶或豆漿增添風味。日前，一名網友分享超商咖啡的「隱藏喝法」，在這炎炎夏日來上一杯，不僅消暑還能提神。製作方法曝光後...

無印良品聯名Gogoro棕色機車超文青 網友大讚：好可愛

日本品牌無印良品（MUJI）一直是許多人購物的好去處，店面的商品琳瑯滿目，食、衣、住、行樣樣包辦，也一直致力於開拓新產品。一名網友分享自己每隔一段時間都會去無印良品逛逛，日前經過門市時，看到店門口停了一台Gogoro，驚呼「從來沒想過無印現在竟然連機車都賣，而且還跟台灣品牌聯名」。

超商素食餐點種類越來越多 店員曝熱門前3名：賣超好

台灣的超商數量非常多，在全球的密度排名僅次於南韓，而台灣人也非常依賴超商，幾乎三餐加宵夜都可以在超商解決。一名網友在Dcard透露看到超商裡的素食區商品越來越多，讓他不免好奇真的有那麼多人都吃素嗎？

好市多千元牛排餵狗！飼主拿兩塊「當零嘴」 意外引共鳴

不少人都把毛小孩當成皇帝寵，不過這隻狗狗的零食似乎吃得比人還好！一名好市多會員分享，他在賣場購入嫩肩里肌真空包，要價破千元，特地留兩塊「給狗子當零嘴」，吸引留言直呼，「原來我比狗不如」，不過也有同樣疼愛寵物的飼主跳出來喊，「我也會買，狗狗開心我就開心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦