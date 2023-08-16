好市多推出輕食新商品！ 網一看299元傻眼：沒有最盤只有更盤

好市多（Costco）因大包裝以及高性價比的商品吸引許多民眾光顧，多數人喜愛去購買食品，在聚會上與家人、朋友一同享用。近日好市多推出一款夏日輕食「綜合三明治」，裡面包含兩種口味的三明治，一盒299元，卻遭到網友吐槽「這價格，我可以買20個早餐店的三明治」。

日前一名網友在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，好市多新推出了這款輕食三明治，有火腿起司蛋和蛋沙拉兩種口味，可做為聚餐或會議餐點。

好市多推出新品「綜合三明治」，一盒299元遭網友嫌太貴。圖片來源/臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文一出，許多網友都認為價格實在太貴，「100元的價值」、「沒有最盤，只有更盤，越來越割韭菜了」、「有一半錢是買Costco這個牌子嗎」、「去7-11買一個吃吃就好，剩下的錢買飲料」、「今天有看到，也是覺得內容物有點空洞」、「這價格我寧願去找老是叫我帥哥的早餐店老闆娘買」。

也有網友認為其實可以自己動手做，「這種東西自己做很簡單，土司新鮮都不會太難吃，看到299的價格，真是摃盤仔沒有極限」、「我都到好市多了，這種我幹嘛不自己弄就好」、「價格有點高，自製不難」。

此外，網友也分享購買心得，「昨天買了、火腿那個有4層、吃一個就飽了（誰的嘴巴一次可以咬那麼厚）」、「價格先不說，沙拉醬多到有點離譜，且只有蛋，有點膩口」、「蛋沙拉那款真的有膩」、「但我覺得還行欸，瞬間吃完很滿足，會回購」。