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誰愛逛清晨菜市場？ 她揭「這時段」去超便宜 過來人曝買菜小技巧獲讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己喜歡逛菜市場，不只價格便宜，選擇也多樣，一點也不輸超市。示意圖/ingimage
一名網友分享自己喜歡逛菜市場，不只價格便宜，選擇也多樣，一點也不輸超市。示意圖/ingimage

許多人在外居住，為了省錢會選擇自己下廚，不過若要真正省到錢，如何買菜、在哪裡買菜也十分重要。日前，一名女網友發文分享，自從開始自己煮飯後，經常會去菜市場買菜，不只便宜選擇也多，因此她好奇有沒有女孩跟她一樣也喜歡逛早上的菜市場。

原PO在PTT上發文，分享自己去菜市場買菜的心得，她表示自從自己開始在家煮飯後，便喜歡早上去逛菜市場，不只青菜跟肉都賣得比超市便宜，也有很多熟食像是油飯、炸雞、烤魚、甘蔗雞等可挑選，她透露，有時不小心買太多熟食的話就連自己回家煮都免了，而且到了下午快關門時店家還會低價賣，半買半相送，也讓她好奇有沒有女孩跟她一樣。

貼文一出，引來許多網友回覆，「一週去一次，一次買一週的量，買習慣菜市場，就不愛去全聯了，差很多，新鮮度跟價格都是」、「買魚、肉會早上去買，一次買好一週的份量」、「菜市場很棒，挖寶地方」、「我很喜歡早市很好買，黃昏的確比較貴」、「早上的菜市場很棒！尤其是靠近中午的時候有些叔叔阿姨都會送一堆」。

也有熱心網友提供買菜小撇步，「如果要買生食、冷藏冷凍食品，我都會帶保溫袋，裡面放一個結冰的寶特瓶保冰」、「魚、肉、蝦、雞肉等生食我會拿盒子給老闆裝，回家後就不用處理臭臭的塑膠袋。葉菜香菇木耳水果，我用之前乾淨的塑膠袋洗過晾乾再給老闆裝，他們都很樂意幫忙，大量減少垃圾量」。

不過也有網友認為，去菜市場買菜比較考驗買菜人的經驗，「曾買過底部有臭酸黏滑部分的生肉，買過底部臭酸黏滑的現切西瓜，傳統市場較適合會自己辨識有經驗的人」、「要看地點哪，我家附近的菜市場價格比超市貴，專騙不會比價的人」。

傳統市場 超市 省錢

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