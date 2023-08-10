日商場AEON在台是何等級？ 網讚 「平價、舒適度高」：快來台灣

日本長年被票選為台灣人最愛出國遊玩的榜首，民眾不只喜歡當地文化、美食，也十分熱愛日本潮流、時尚，許多人到日本一定都會到大商場購物。一名網友在PTT上提問「如果AEON來台灣開設商場會是什麼樣的等級？」，引起網友熱烈討論。

AEON是日本最大的零售集團，中文名叫永旺夢樂城，設有許多服飾、雜貨、超市、餐廳、室內兒童遊樂場等店面，還有電影院等娛樂設施，兼顧吃、喝 玩、樂各項需求，加上商品價格十分優惠，不只外國旅客愛去，當地居民也時常光臨。原PO表示，他去日本的時候逛過幾次，舒適度也不在話下，因此他好奇若AEON來台灣開商場會是什麼等級。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「寶雅」、「全聯」、「SOGO，舊舊的味道」、「家樂福plus」、「愛買吧！廉價感滿滿但又很實用」、「跟唐吉一樣變成賣高級水果的吧」、「問就是全聯」、「中和環球」、「應該會退場吧，台灣人不愛」、「無聊版的家樂福」、「照搬一定輸給本土的啊」、「來台灣水土不服，日本後勤台灣學不來」。

此外，也有網友喊話希望AEON能來台設點，「應該來台設點」、「超棒的超市，以前常去買炸物和打折食物」、「隨便一個mall，打趴台灣」、「台灣沒這種等級的超市」、「來台灣的時機錯誤，現在來保證排隊進場」、「本林口人大推」、「AEON的自有品牌超大，拿寶雅比實在是太污辱它了，吃了家樂福的統一勉強能比一下吧」、「最愛逛日本超市，買過1盒200塊台幣的鮭魚」、「快來台灣」。