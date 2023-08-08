快訊

每天運動和只在週末運動 哪個有益心臟健康？最新研究這麼說

因應先進製程強勁市場需求 台積電高雄廠確定導入2奈米

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣場吐司放2個月「永不發霉」 網友驚呼：成分快拿來看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享好市多的吐司「永不發霉」。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友分享好市多的吐司「永不發霉」。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多常販售物美價廉的產品，吸引消費者目光。不過日前有位網友表示，她老公已經吃了好市多某款吐司兩年多了，因為價格便宜，所以常常購入，結果近期發現吐司從5月購入到7月，整整兩個月都沒有發霉，讓許多網友驚呼「這成份加了什麼？」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她老公常常購買好市多某款49元吐司，不過近期因為老公吃膩了，所以購買後從5月放冷凍到7月，拿出來解凍後又冷藏了快1個月，結果最近打算拿來吃時，發現完全沒發霉，於是他們又把吐司放在炎熱的室內，發現就算不冷藏「也永不發霉」，讓原PO笑稱「老公已經變成木乃伊了」。

文章曝光後，引發許多網友討論，有人驚呼「這成份是什麼？怎麼不會發霉？」、「這款吃了兩年多，確實很可怕」、「台灣很多通路的吐司都這樣，不只有好市多」、「應該是冷凍很久的關係吧？在室溫下3天就發霉了！」、「沒關係，我老公也吃這款4-5年了，難怪都沒老」、「好可怕！全聯的吐司冷藏約4天就會發霉」、「可以看一下成分嗎？好可怕的好市多吐司」。

但也有內行人解釋「因為沒有濕氣，所以就不會發霉」、「放在乾燥的環境下，就算經過幾年也不會發霉。我之前有冰在冰箱忘記的吐司，經過5年多也完全沒有霉斑」、「發霉是因為水分跟濕度，我待過麵包廠，一顆吐司在空調辦公室超過一年不會壞，但是生產線上只要用手摸過直接包裝，常溫超過6天保存期限，就會真的發霉」、「如果要長時間保存，一定要冷凍，用夾鏈袋封存避免水分流失，拿的時候一定要雙手戴手套，減少細菌留存，如果可以做到這些步驟，就算沒有防腐劑也可以長時間保存」。

好市多 防腐劑

延伸閱讀

待業多久才正常？ 過來人強調：30歲前都沒關係

手機自動拍攝私密片還「驚悚答覆」 新興社群犯罪她1動作中招

打工族崩潰「星巴克好可怕」 過來人安慰：進去要有1準備

住透天厝神明廳要放哪樓？ 網點出「一重點」避擾鄰

相關新聞

賣場吐司放2個月「永不發霉」 網友驚呼：成分快拿來看

美式賣場好市多常販售物美價廉的產品，吸引消費者目光。不過日前有位網友表示，她老公已經吃了好市多某款吐司兩年多了，因為價格便宜，所以常常購入，結果近期發現吐司從5月購入到7月，整整兩個月都沒有發霉，讓許多網友驚呼「這成份加了什麼？」

他收到「傑利鼠環保杯」愛爆！杯體萌照曝 網嗨：特大杯珍奶800ml超好吸

為慶祝華納兄弟成立100週年，7-ELEVEN自7月26日下午3點起至8月7日推出「華納經典系列快閃購」活動，集結湯姆貓與傑利鼠、樂一通、哈利波特、蝙蝠俠等華納人氣角色推出30餘款限量周邊。有粉絲近日終於收到「傑利鼠的環保杯」，大讚「容量超大還送吸管，真的超愛！」

好市多見這款台灣經典汽水換包裝 網笑翻：以為開賣金紙

台灣有不少經典飲料，維大力汽水就是其中之一，金黃色的瓶身相當受矚目也很討喜，不過有網友在美式賣場好市多卻發現維大力變成細長瓶，而且整箱疊放在一起時，卻讓人誤以為是「金紙」，照片一出笑翻不少人。

真的降價了！好市多衛生紙一口氣少20元 會員崩潰哭喊：上禮拜才買5袋

萬物皆漲，惟我獨降！美式賣場好市多(Costco)有多款自有品牌，其中一款熱門商品就是科克蘭衛生紙。日前有一名網友發文表示，在好市多看見「科克蘭衛生紙，降價了!」引發網友熱議，其中有會員哭喊「我上禮拜才買5袋」。

媽媽瘋買「這1物」他曝煮飯全都加好加滿 網笑瘋：爸爸是真愛！

民眾到超市購物時，若看到喜愛的品牌正在促銷或是進行活動，是不是會覺得心癢癢，很想全部搬光光？一名網友幾天前發文分享自己媽媽因為喜愛的品牌換了大包裝，竟買了將近十公升的鮮乳，貼文發布後許多網友紛紛集思廣益幫原PO想了許多菜單。而日前這名網友再次發文，表示媽媽現在煮任何東西都要加鮮奶，可愛行徑讓他哭笑不得。

7-11自帶杯折抵如何算？ 他疑惑2個自帶杯裝3杯咖啡：該退多少

自7-ELEVEN去年宣布購買CITY飲品攜帶自帶杯可現抵5元後，許多民眾到店消費時都會自己攜帶環保杯，響應環保的同時也能獲得店家優惠。不過日前一名網友在網上發文表示，自己帶了兩個自帶杯到7-ELEVEN領取三杯咖啡，這樣店家應該退多少錢呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦