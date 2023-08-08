賣場吐司放2個月「永不發霉」 網友驚呼：成分快拿來看

美式賣場好市多常販售物美價廉的產品，吸引消費者目光。不過日前有位網友表示，她老公已經吃了好市多某款吐司兩年多了，因為價格便宜，所以常常購入，結果近期發現吐司從5月購入到7月，整整兩個月都沒有發霉，讓許多網友驚呼「這成份加了什麼？」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她老公常常購買好市多某款49元吐司，不過近期因為老公吃膩了，所以購買後從5月放冷凍到7月，拿出來解凍後又冷藏了快1個月，結果最近打算拿來吃時，發現完全沒發霉，於是他們又把吐司放在炎熱的室內，發現就算不冷藏「也永不發霉」，讓原PO笑稱「老公已經變成木乃伊了」。

文章曝光後，引發許多網友討論，有人驚呼「這成份是什麼？怎麼不會發霉？」、「這款吃了兩年多，確實很可怕」、「台灣很多通路的吐司都這樣，不只有好市多」、「應該是冷凍很久的關係吧？在室溫下3天就發霉了！」、「沒關係，我老公也吃這款4-5年了，難怪都沒老」、「好可怕！全聯的吐司冷藏約4天就會發霉」、「可以看一下成分嗎？好可怕的好市多吐司」。

但也有內行人解釋「因為沒有濕氣，所以就不會發霉」、「放在乾燥的環境下，就算經過幾年也不會發霉。我之前有冰在冰箱忘記的吐司，經過5年多也完全沒有霉斑」、「發霉是因為水分跟濕度，我待過麵包廠，一顆吐司在空調辦公室超過一年不會壞，但是生產線上只要用手摸過直接包裝，常溫超過6天保存期限，就會真的發霉」、「如果要長時間保存，一定要冷凍，用夾鏈袋封存避免水分流失，拿的時候一定要雙手戴手套，減少細菌留存，如果可以做到這些步驟，就算沒有防腐劑也可以長時間保存」。