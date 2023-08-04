他收到「傑利鼠環保杯」愛爆！杯體萌照曝 網嗨：特大杯珍奶800ml超好吸

為慶祝華納兄弟成立100週年，7-ELEVEN自7月26日下午3點起至8月7日推出「華納經典系列快閃購」活動，集結湯姆貓與傑利鼠、樂一通、哈利波特、蝙蝠俠等華納人氣角色推出30餘款限量周邊。有粉絲近日終於收到「傑利鼠的環保杯」，大讚「容量超大還送吸管，真的超愛！」

7-ELEVEN推出「限量Blender Bottle隨行杯」，共有Tritan環保隨行杯、不鏽鋼保溫保冰隨行杯兩大系列杯款，每款隨行杯均附品牌限定Tritan環保材質的珍珠飲品專用吸管，設計上包括湯姆貓與傑利鼠、兔巴哥、哈利波特、蝙蝠俠等4大人氣角色，共6款，每款加價499～699元換購。

網友分享傑利鼠的環保杯。圖擷自臉書

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享近日收到的預購傑利鼠的環保杯，容量高達800毫升，另外還有軟吸管，他大讚「杯子超可愛，真的超愛的！」

其他人則留言「這牌子的搖搖杯好好用」、「超愛他們家的杯子！好用又好洗，711賣得超便宜，我在官網買的有價差」、「不鏽鋼的也很好用，我的容量是600左右，保冰效果也很優，零件也可以更換」、「被燒到了，立刻下單」。

另有人分享「家裡已經有2個tritan和一個不銹鋼，剛剛還是手滑預購傑利鼠，這款杯身很好清洗，矽膠圈每次都拿下來洗比較不會有異味，其他小細節我是用瓶栓縫隙刷，建議不要放太酸性飲料，不然會霧化」。

發文網友也留言回應其他人的疑問，「口徑很大，清洗很方便，吸管完全可以吸到底下珍珠唷，一顆不留的那種，因為杯底是圓弧的，所以不會卡珍珠，超讚！」還有人補充「它600是瓶身標到600毫升，可以裝到800毫升沒問題，我是買24oz，裝手搖太剛好，好用」。