媽媽瘋買「這1物」他曝煮飯全都加好加滿 網笑瘋：爸爸是真愛！

民眾到超市購物時，若看到喜愛的品牌正在促銷或是進行活動，是不是會覺得心癢癢，很想全部搬光光？一名網友幾天前發文分享自己媽媽因為喜愛的品牌換了大包裝，竟買了將近十公升的鮮乳，貼文發布後許多網友紛紛集思廣益幫原PO想了許多菜單。而日前這名網友再次發文，表示媽媽現在煮任何東西都要加鮮奶，可愛行徑讓他哭笑不得。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示由於上次網友幫他想了許多菜單，像是辛拉麵加鮮奶，所以原PO便跟家人分享，沒想到後來爸爸傳訊息跟他炫耀「媽媽正在煮最營養的宵夜！羨慕吧！」原PO仔細看了竟是將滾燙的牛奶加入來一客中，讓他直呼「到底哪裡有比較營養啦！」

原PO也說明，自從媽媽的愛牌鮮奶出大包裝後，幾乎三天兩頭都跑去買，導致家裡現在煮任何東西都要加鮮奶，而且媽媽還驕傲跟原PO分享，自己在網上看到豆漿加泡麵很好吃，所以加鮮奶肯定不會差太多，對此，原PO則幽默在文末補充「我爸今天還健在」。

這一家人的有趣互動引來許多網友熱烈回覆，「媽媽懂喝！鮮乳坊好讚！」、「你媽懂吃耶！來一客的海鮮就是要弄成牛奶鍋，絕讚的啦」、「爸爸的求生欲滿滿啊」、「我實在太喜歡媽媽的實驗精神了～背後強力支柱也超帥」、「媽媽一定是爸爸真愛啦！」、「這段時間你們家的人肯定鈣質滿滿」、「好歡樂的家庭！超喜歡媽媽的」。