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好市多搬整箱鮮奶驚中招！網喊「這兩關虛設了」 釣出一票苦主

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。本報資料照片
好市多。本報資料照片

Costco好市多是不少人的休閒好去處，近日一名女網友透露，她幫朋友代買了一箱、共六瓶的鮮奶，不料回家才發現少了一瓶。對此，有網友認為，櫃台與出口人員都沒發現，代表「這兩關都虛設了」。另外，也有苦主現身透露自己遇過一模一樣的情況，還有人買到被開封且少了一些的鮮奶，推測應是有人喝過又放回去。

原PO昨（24）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文指出，幫朋友代買一箱六瓶的鮮奶回家，當下沒有仔細檢查，不知內面邊角的一瓶早就被人拿走，加上外面還有一瓶鮮奶擋住視線，到家後幫忙放冷藏才發現只剩下五瓶，讓她無奈喊：「居然中招了，下次真的要點清楚再走」。

女子幫朋友代買一箱六瓶的鮮奶回家，回家才發現少了一瓶。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
女子幫朋友代買一箱六瓶的鮮奶回家，回家才發現少了一瓶。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

對此，不少網友質疑原PO，「放入手推車時，應該擺正數一數，怎麼沒注意到共幾盒，應該是自己粗心，或行進中被人從中截走吧」、「即使搬整箱沒檢查，但至少會搬動兩次以上，重量不均、晃動感都無感嗎」、「重量差異很明顯啊，我拿過一次，一拿整個重心就不對了」。

也有人表示，「結帳時應該就要發現了，結帳人員也太草率了」、「前幾天去買一箱，門口的核對人員還很細心的幫我們再檢查一下是不是六瓶，她說因為有人只拿到五瓶」、「一堆奧客左挑一瓶右挑一瓶，買之前真的要自己檢查清楚，避免不必要的麻煩」、「結帳時會對一次，出門口的時候也會再對一次，這兩關都等於虛設了」。

還有苦主現身留言，「此招也曾中一次，只好再跑一趟」、「我也遇過一次，馬上打去好市多反映，客服有說下次去可以補一瓶」、「我每次買鮮奶一定檢查拉環，不是因為我是奧客，而是真的買過被開封且少了一些的鮮奶，應該是有人喝過又放回去」。

好市多 Costco

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