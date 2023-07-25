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女友超市見「1折扣」沖昏頭直呼賺了92元 他無奈：根本多花500元

聯合新聞網／ 綜合報導
店家為刺激消費，推出許多商品優惠活動。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
店家為刺激消費，推出許多商品優惠活動。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

許多店家為了刺激消費，往往會設計出一些商品組合優惠價、折扣活動等來促進消費者購物，不過卻有網友分享自己的女友為了湊到店家折扣，而購買自己不需要的東西，事後還興高采烈的跟該網友表示自己找到店家折扣活動的漏洞，女友的小聰明算盤讓他感到哭笑不得，無奈表示「我怎麼覺得她這種『賺法』會越賺越沒錢」。

該名網友在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，女友昨天去超市消費發現奶粉有促銷活動，只要購買奶粉並加購一個不限金額的任意品項，便可以現折100元，女友開心地跟他分享喜悅，「成功了，我買軟糖8元也折100元，直接賺92元」，對此，原PO無奈回覆女友「你平常又沒在喝奶粉」，並毫不留情點出事實，表示女友其實是多花了500元，也讓女友秒回叫他「閉嘴」。

兩人的逗趣互動引起網友熱烈討論，「我喜歡那個閉嘴，有畫面」、「跟你女朋友說買車送PS5喔，賺比較大，快買車吧」、「她這是花錢買開心，開心就好」、「叫你閉嘴了還說…」、「依照我的經驗，奶粉最後會是你在喝的」、「女性支撐著台灣消費力一點都沒錯」、「女友很可愛，但是錢不要讓她管比較好」。

除此之外，也有許多網友理性分析，「沒在喝是重點！為了賺92元，花了596元」、「其實還是要買自己需要的東西最划算，不必刻意湊軟糖或其他低價商品。店家不可能不知道有人會這樣買，所以不是什麼漏洞」、「怎麼有種省小錢花大錢的感覺」、「是多花了快600元」、「平常沒喝的人，這個還真的是多花了」。

折扣 消費

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