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買6樣東西錯3次！他怨「自助結帳超雷」 網點2店超好用：根本黑科技

聯合新聞網／ 綜合報導
為了節省時間與人力，現在越來越多人習慣使用自助結帳系統。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
為了節省時間與人力，現在越來越多人習慣使用自助結帳系統。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

為節省人力、加快結帳速度，越來越多店家開始提供自助結帳的服務，讓消費者動手「自己來」。然而，一名網友卻抱怨，日前他到某賣場消費，本想用自助結帳節省時間，不料卻一連結帳錯誤3次，光是找店員就花了不少時間，讓他忍不住吐槽，「沒人發現自助結帳很雷嗎？」

一名網友在PTT發文表示，日前他到某賣場買菜，拿了6樣商品後就到一旁的機台自助結帳，不料卻因重量問題，讓他3次結帳都出錯，且附近剛好沒有店員可以幫忙，搞得他在機台前進退兩難。原PO也無奈抱怨，「想退出去給店員結帳也沒辦法，沒人發現這東西（自助結帳系統）超爛的嗎？」

文章掀起討論，網友也分兩派爭論，部分消費者嘆自助結帳系統很惱人，「有些多刷了，不能自己刪那種最煩」、「超麻煩的，還要找店員，我還不如直接就給店員結帳」、「重點不是自助結帳沒給優惠嗎」。部分網友則認為自己來快很多，「我怎麼覺得很好用」、「我個人用時是超好用，可能要看智商吧？」、「我很常使用欸，10次大概2次需要找店員，優惠商品跟酒類比較常出錯」。

另外也有網友點名「2商家」的自助結帳系統很好用，不僅速度快、出錯率也較低，分別是迪卡儂與UNIQLO，「迪卡儂和UNIQLO的很好用」、「UNIQLO很好用」、「第一次用迪卡儂被嚇到，覺得自己超鄉巴佬的XD」、「迪卡儂根本黑科技，很方便」、「迪卡儂的很厲害，丟進去就知道什麼商品」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PTT

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