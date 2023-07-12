澎湖全聯出好物…媽媽這舉動令女兒憂心 意外釣出一群網友有共同嗜好

聯合新聞網／ 綜合報導
媽媽去澎湖旅遊，在全聯超市驚見平日愛喝的牛奶品牌出了大罐裝，就拍照片PO在家族群組。 圖擷自臉書
媽媽去澎湖旅遊，在全聯超市驚見平日愛喝的牛奶品牌出了大罐裝，就拍照片PO在家族群組。 圖擷自臉書

很多人喜歡把逛超市或是大賣場當成休閒娛樂活動之一。日前有一名網友發文表示，媽媽去澎湖跑去逛超市，不小心讓她看到愛喝的牛奶出大罐裝，深怕媽媽失去理智扛牛奶回台，卻結果意外釣出一堆網友有1同樣的嗜好。

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，日前媽媽去澎湖旅遊，沒事跑去逛當地的全聯超市，驚見平日愛喝的牛奶品牌出了大罐裝，就拍照片PO在家族群組裡，讓原PO深覺不妙！心想老媽該不會瘋狂到，想從澎湖扛四大瓶牛奶回台灣吧？

原PO表示「不懂媽媽好好的去澎湖遊玩，怎麼會沒事跑去全聯閒逛啦！」好笑的是，她老爸還在群組裡回應「隔壁還有一瓶紙盒的」，這舉動令她擔心是，因為依照媽媽每次一買就會買超多的作風，真的有可能會把照片中的四瓶牛奶全部扛回家。

這篇文章迅速引起網友共鳴，紛紛表示「旅遊逛當地超市最棒了」、「出國玩時，逛當地的超市，真的是好玩的行程之一」、「我記得我上次和家人的同事去宜蘭玩，放好行李，也是去全聯」、「現在全聯根本是外出旅行景點，我之前去其他縣市露營，也是很愛逛全聯」、「我們澎湖最多的就是全聯，澎湖市區就有五間喔」、「澎湖全聯超豪華的，我去澎湖四天每晚都去逛全聯」、「去澎湖玩，也去了全聯+1，一時想吃什麼但又不知道去哪全聯就很方便」、「澎湖的全聯其實超好逛的，我去澎湖玩，也有去全聯，哈哈」。

也有不少網友回應「你媽媽好可愛」、「歡喜就好啊」、「想買來喝看看」、「還好不是買味全那罐，不然會更想哭，快四公升耶」，有經驗的網友則建議「直接鮮乳坊上官網訂就不怕了，以前全聯還沒有的時候，我們家都是官網訂的」。

澎湖 全聯 牛奶

延伸閱讀

燕子築巢…屋主不忍驅離使「克服鳥屎大絕招」 網感念：好人上廁所都有衛生紙

嘉義東石體驗烤蚵…男童臉頰遭「炸掉一層皮」 母心疼

餐廳闆娘掛紅布條「請勿叫阿姨」 否則會有超嚴重後果

喝醉太累？房務誤開房門「嚇到兩幼女」 母怒批清境民宿驚悚經歷

相關新聞

澎湖全聯出好物…媽媽這舉動令女兒憂心 意外釣出一群網友有共同嗜好

很多人喜歡把逛超市或是大賣場當成休閒娛樂活動之一。日前有一名網友發文表示，媽媽去澎湖跑去逛超市，不小心讓她看到愛喝的牛奶出大罐裝，深怕媽媽失去理智扛牛奶回台，卻結果意外釣出一堆網友有1同樣的嗜好。

剩1天到期！好市多養樂多大特價 她曝「保鮮方法」：想起童年好滋味

好市多是不少人的休閒好去處，也常常祭出優惠價吸引消費者，日前養樂多大特價，但有效期限只剩1天，不少人猶豫該不該買，一名女網友直接分享「秘密吃法」，不僅讓人想起童年好滋味，還可以順便保鮮，吸引不少留言討論。

好市多現場一件運動褲不到五百 她見網購價愣了：買2件還有剩

美式賣場好市多商品種類選擇多樣，也常端出優惠價格吸引民眾購買，不過近日有網友表示，賣場販售的價格反而比較貴。網友分享她在實體賣場買到的運動褲…

到底誰主角？全家狂發文祝「7-11生日快樂」點數大放送 網笑翻：不講武德

「7/11」是統一超商的標誌、也是生日，每年都會舉辦相應活動慶生，面對對手即將到來的慶典，全家FamilyMart今年不干示弱，從昨晚（10日）開始連續發文祝賀「7/11生日快樂」，7月11日0時一到，立刻宣布「優惠大加碼」，今天到全家消費通通「點數2倍送」，邀請大家「一起來祝同事（7-ELEVEN）生日快樂」！

西西里咖啡暗黑食譜曝！他實測「美式＋發泡錠」好喝到狂推

西西里檸檬咖啡相當消暑，只要將檸檬、檸檬汁、蜂蜜等加入咖啡，就可製作完成。有網友發現「暗黑食譜」版本的西西里咖啡，他將發泡錠加入美式咖啡後，便得到一杯西西里氣泡咖啡，大推直呼「真的很好喝」。不過有網友提醒，咖啡因會妨礙腸胃吸收營養素，因此這麼喝的話，腸胃將難以吸收發泡錠的營養素。

就怕被偷！媽逛好市多「保冷袋塞餅乾」 苦主喊沒用：女兒被推走

好市多是不少人的休閒好去處，不過卻常發生自備袋或推車被偷走的例子。近日一名女網友分享，和媽媽一起去逛賣場，沒想到對方為了防偷，竟將保冷袋塞滿「蘇打餅乾」。此文一出，也釣出不少網友分享，不但有人目睹自己的推車被陌生人當場推走；還有人被偷完，對方發現物主女兒在裡面，只好主動歸還。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦