澎湖全聯出好物…媽媽這舉動令女兒憂心 意外釣出一群網友有共同嗜好

很多人喜歡把逛超市或是大賣場當成休閒娛樂活動之一。日前有一名網友發文表示，媽媽去澎湖跑去逛超市，不小心讓她看到愛喝的牛奶出大罐裝，深怕媽媽失去理智扛牛奶回台，卻結果意外釣出一堆網友有1同樣的嗜好。

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，日前媽媽去澎湖旅遊，沒事跑去逛當地的全聯超市，驚見平日愛喝的牛奶品牌出了大罐裝，就拍照片PO在家族群組裡，讓原PO深覺不妙！心想老媽該不會瘋狂到，想從澎湖扛四大瓶牛奶回台灣吧？

原PO表示「不懂媽媽好好的去澎湖遊玩，怎麼會沒事跑去全聯閒逛啦！」好笑的是，她老爸還在群組裡回應「隔壁還有一瓶紙盒的」，這舉動令她擔心是，因為依照媽媽每次一買就會買超多的作風，真的有可能會把照片中的四瓶牛奶全部扛回家。

這篇文章迅速引起網友共鳴，紛紛表示「旅遊逛當地超市最棒了」、「出國玩時，逛當地的超市，真的是好玩的行程之一」、「我記得我上次和家人的同事去宜蘭玩，放好行李，也是去全聯」、「現在全聯根本是外出旅行景點，我之前去其他縣市露營，也是很愛逛全聯」、「我們澎湖最多的就是全聯，澎湖市區就有五間喔」、「澎湖全聯超豪華的，我去澎湖四天每晚都去逛全聯」、「去澎湖玩，也去了全聯+1，一時想吃什麼但又不知道去哪全聯就很方便」、「澎湖的全聯其實超好逛的，我去澎湖玩，也有去全聯，哈哈」。

也有不少網友回應「你媽媽好可愛」、「歡喜就好啊」、「想買來喝看看」、「還好不是買味全那罐，不然會更想哭，快四公升耶」，有經驗的網友則建議「直接鮮乳坊上官網訂就不怕了，以前全聯還沒有的時候，我們家都是官網訂的」。