好市多現場一件運動褲不到五百 她見網購價愣了：買2件還有剩

美式賣場好市多商品種類選擇多樣，也常端出優惠價格吸引民眾購買，不過近日有網友表示，賣場販售的價格反而比較貴。網友分享她在實體賣場買到的運動褲，後來查了一下，好市多線上購物更便宜，幾乎是再打4折，該網友後來改立即線上下單，不少網友看完也支持她的做法。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，逛賣場時買了好市多自有品牌的運動褲，結帳後在等披薩時打開線上購物逛逛，意外發現同款運動褲的網購價反倒便宜許多，店面1件469元，在網路上可買2件還有剩。

貼文引起網友們議論「有時候有些線上商品的確比現場便宜」，原po也回應「就這麼剛好被我看到覺得很讚。」還有人說有些東西是線上才有特價，「妳買到寶，這個褲子超級好穿！尤其是新版型的。」

「今天發現椰子汁線上也便宜20元」、「貨號一樣，*字是賣完就斷貨的意思」、「網路上只有s&m尺碼，現場也是。」

也有人表示，線上購物的衣服類蠻常清庫存特價的，但是如果沒去現場看過一樣的，或是有記住線上原價，也不會知道原價多少，「我還蠻常買線上特價的衣服，反正不合再去退貨就好。」