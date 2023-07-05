就怕被偷！媽逛好市多「保冷袋塞餅乾」 苦主喊沒用：女兒被推走

好市多是不少人的休閒好去處，不過卻常發生自備袋或推車被偷走的例子。近日一名女網友分享，和媽媽一起去逛賣場，沒想到對方為了防偷，竟將保冷袋塞滿「蘇打餅乾」。此文一出，也釣出不少網友分享，不但有人目睹自己的推車被陌生人當場推走；還有人被偷完，對方發現物主女兒在裡面，只好主動歸還。

原PO日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，進入好市多後各自逛了一圈，才和媽媽會合，看到保冷袋裝了東西，結果一打開是蘇打餅，她傻眼問對方：「這蘇打餅是怕熱還怕冷嗎？妳怎麼把它放在保冷袋裡？」結果媽媽回道：「阿妳們就沒人要顧推車，我保冷袋裡面不放東西，像上次一樣被拿走怎麼辦？」原PO聽到後恍然大悟，覺得媽媽真聰明，「如果怕推車或袋子遺失，確實放個東西比較不容易發生」。

對此，網友紛紛認為，有心人只要想偷，根本不會管那麼多，「放了蘇打餅也有可能全部一起被拿走」、「上次被偷，結果他自己拿來還，因為我女兒在裡面」、「有次親眼看到一位小姐直接把我推車推走，理面有我的保冷袋，我還掛娃娃吊飾做記號，我說那是我的推車，她直接放手走人。重點是這條只有我這台推車，她到底是怎認錯，懷疑要偷保冷袋」、「交得起會費，買不起保冷袋的人怎麼那麼多，以後我保冷袋要放追蹤器」、「被偷過+1，整車被推走」。

也有網友分享祕訣，「我都是拿不同家的保冷袋在店家用，例如，好市多的在家樂福用」、「我直接在上面寫字」、「拿到賣場空的大袋子，我會先背在身上，放推車怕被拿走」、「私人物品與已結帳商品不離身」。