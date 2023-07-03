超級省！好市多「1神物」17年用不完 眾人推爆：這個非常好用

美式賣場好市多商品種類眾多，總是吸引大批民眾前往採購。日前有網友分享「廚房神器」好市多保鮮膜用了3年多才用完，引起大批網友熱議，這次又有人發現，有一項好市多的「好物」從他加入會員至今，4年多了還是用不完，留言處更釣出神人說「2006年出產的到現在一箱都還沒用完」，讓人嘖嘖稱奇。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他表示約4年前加入好市多會員，當時一開始就買的好市多科克蘭（Kirkland）垃圾袋，用到現在還用不完，該款垃圾袋的規格為37.8公升，總共有500入，一箱售價為449元，也因為一直用不完，原po驚呼「跟保鮮膜有的比…」。

網友表示買了科克蘭垃圾袋，用了4年都用不完。圖/Costco好市多 商品經驗老實說

此文一出已經超過三千人按讚，不少人回應，「這個超推，我旅遊換洗衣用此袋用力將空氣擠出省空間，然後裝髒衣服回來」、「非常好用」、「對於家裡有養貓，必須每一兩天就清貓礦砂的人來說，這真的非常的好用，每次用兩張，墊兩層比較不會破，可以撐約2年左右，超讚的」、「如果你看到我買的製造日期：2006/02/03一箱到現在還沒用完，會不會覺得好一點？」。

但也有人表示「500個，一天一個一年多會用完，家庭多人的一天2~3個以上不到一年會用完，會覺得用不完那是你很少在用」、「怎可能啦！這商品我起碼買20次以上了（二人家庭）」、「CP值超高，中型垃圾袋，好用，個人覺得不容易破，只是很透，會被看光光」、「袋子很容易破，比較適合辦公室使用」。