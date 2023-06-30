倒賺近百元！全聯買鮮乳竟綁12盒贈品 他震驚「用肚子也要夾回家」

很多民眾喜歡逛超市尋寶，有時會有意外的收穫。超市賣的鮮乳常常會附贈小容量飲品，但有名宜蘭的消費者去全聯採買時，竟看到有一瓶家庭號裹了整整12盒巧克力牛乳，讓他驚喜不已，立刻扛了2組回家。其他網友看到也大為震驚，不禁吶喊：「別人的全聯為什麼比較好！」

「義美超浮誇！」一名網友29日在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼出照片，分享他在全聯找到的「寶藏」。他表示去買鮮奶時，發現義美的家庭號竟然送了12盒190ml的巧克力牛乳，而且保存期限還有一周以上，讓他直呼「必需（須）買爆」，還不顧自己是騎檔車來，「用肚子夾，也要夾回家」，直接帶回2組。

有宜蘭網友在全聯買到附贈12盒巧克力牛乳的鮮奶，非常超值。 圖擷自臉書社團「全聯消費經驗老實說」

這篇貼文立刻引起廣大迴響，「這是什麼大放送的操作啊啊啊」、「從來沒看過送這麼多，頂多2瓶」、「沒看過夾3瓶以上的」、「昨天才逛只送1罐小牛奶」、「我們這裡只有送1瓶，可惡不公平！」、「這個不買真的對不起自己」，另有不少人感嘆「別人的全聯為什麼都比較好！」、「別人家的全聯總是不會讓人失望」。

根據「義美食品」臉書貼文介紹，這款「海鹽巧克力牛乳」是今年春天才推出的新產品，原價22元，換算下來等於贈品市價達264元，比家庭號鮮奶的167元還多出97元的價差，確實是買到賺到。

該網友大方透露是在「宜蘭頭城清雲店」買到這組，引起不少當地人紛紛進店掃貨，稍晚即有人回報「雖然太晚看到，還是忍不住衝了，果然沒啊」，顯示已搶購一空。