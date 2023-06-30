大賣場日本武士盔甲要價31.5萬 他嚇傻：貧窮限制我的想像

大賣場的商品五花八門，除了常見的日常生活用品和食物以外，為了吸引買氣，不少賣場還會出奇招來攬客。一名網友日前在一間日系大賣場裡看到日本武士盔甲的商品，而且售價竟然要31.5萬元，讓他看了目瞪口呆。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，黑色的武士盔甲造型看起來非常莊嚴氣派，一旁的牌子也註明「日本製造 傳統武士盔甲服」，但是售價竟然高達31.5萬元，讓不少人看了瞠目結舌，原PO也不知道這種商品是否真的有人會買，難以想像地說「貧窮限制了我的想像」。

但不少人都質疑這款商品是否真的值這麼貴，「貴不是它的問題，問題是它細節根本亂做」、「廉價感太重了吧」、「做的好的精品絕對遠超過這個價格，但不會是這個」、「這個應該是日幣當台幣賣」、「31萬會擺在任人摸的地方？不要騙我」、「會買的也不會在這邊買」、「那個品質感看了根本不會想買」、「這只是一個噱頭啦，如果那麼貴的東西怎麼可能放在外面」。

不過也有網友很感興趣，「還真有人買，之前網路上有看到兩套拋售」、「這我可以」、「這就不是拿來賣的，是拿來吸引客人」、「超帥欸，好想要」、「這價錢還好吧，這只能用手工的」、「還蠻想買的，可惜口袋空空」、「便宜啦」、「萬聖節時可以用」。