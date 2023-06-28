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好幸福！好市多系寵孫魔人阿公砸錢蓋水樂園 網友羨煞：有賣阿公嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
在屋頂陽台上，有位阿公正在組合一個游泳池。 圖擷自臉書
在屋頂陽台上，有位阿公正在組合一個游泳池。 圖擷自臉書

美式賣場好市多Costco）品項豐富多元，且有不少獨家販售商品。日前有一名媽媽發文分享，家裡阿公太過寵孫，不斷砸錢購置「兒童遊具」花樣百出，引發網友熱議。

有一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，「Costco系寵孫魔人阿公，冬天組了溜滑梯，夏天多了一個游泳池，不知道下一步還有什麼花樣？」照片中可見一屋頂陽台，有位阿公正在組合一個游泳池，正好可與一旁的溜滑梯結合成一個有滑水道的泳池，網友見了羨煞，直呼「想知道，好市多有賣阿公嗎？」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，有逾1.4萬人按讚並留言「寵孫魔人的標配嗎」、「超幸福」、「水樂園開張」、「他還把溜滑梯弄成滑水道」、「阿公把錢錢變成喜歡的樣子」、「阿公，有沒有欠孫子啊」、「阿公的孫子、孫女有缺玩伴嗎」、「嗯哼，別人の阿公，總是不會令我失望」、「有這樣的阿公，好幸福啊！」

也有不少網友表示「你以為我羨慕的是產品嗎？還是羨慕房子大？都不是！我羨慕的是擁有這位阿公」、「有阿公什麼都有」、「阿公還有缺孫子嗎？這組溜滑梯要下手很難，要有地方放更難」、「再來，阿公怕孫仔熱衰竭、曬傷，遮陽整片加下去，還會牽管子，架噴水器降溫」，也有網友回應「阿公大概想弄一個Costco戶外用品展區」。

溜滑梯 Costco 好市多 滑水道

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