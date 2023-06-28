女兒摔倒手肘擦傷…她用好市多強力保鮮膜包紮 網見照片好驚悚：像蟹肉棒！

Costco好市多有一款「Glad Press’n Seal強力保鮮膜」，曾被網友質疑是「好市多最廢的東西」，但現今翻身為妙用神物。日前有一名媽媽發文分享，表示女兒摔倒手肘擦傷，她拿它來作實驗，果然洗澡不怕水效用奇佳，也引發網友們共鳴。

有一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，剛看到社友推薦，購買了Press’n Seal強力保鮮膜，日前女兒放學回家說她摔倒手肘擦傷一整片，學校護理師有用紗布消毒包紮的很好，於是就拿這款保鮮膜來作實驗，果然洗完澡之後，只有上面有一點點進水，紗布也只有最上端有一點點微濕，有可能是怕太大力壓緊女兒會痛，所以不敢用力捆緊，不過已經覺得它很好用了。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「靠，嚇死了，我還以為是分屍照」、「沒有仔細看差點被嚇死」、「這照片看起來，好嚇人」、「猛一看有點像假手，嚇死我」、「以為是假手+1，嚇爛」、「剛剛以為是麵腸」。

也有不少網友反應「好瘦的手唷」、「不說，我以為是洋娃娃的手勒」、「以爲全部燙傷」、「紅一點就像蟹肉棒了」、「原來保鮮膜還有這個用處」。

還有不少媽媽建議「其實直接貼人工皮防水性就不錯了！淋浴也沒有問題」、「去一般藥局醫材買tegaderm 防水貼就好了」、「有醫用防水膜，一大捲百元左右，一大片也才幾塊錢，超級防水的」、「可以在傷口前後（尤其是上端）用紗布或廚房紙巾先圍一圈再包起來，如果水氣不小心跑進去可以先擋一些而不會直接弄濕紗布」、「可以加透明膠帶，我就是這樣用的」、「擦傷建議用紗布換藥、確實清潔幾天後再用人工皮，不然怕傷口太髒容易發炎」、「可以考慮上下加個橡皮筋，趕緊洗一洗應該就不會濕了」。