玉米筍煮好「整鍋青筍筍」網嚇壞 專家曝成因：可以吃

玉米筍鮮黃金燦、口感甜嫩，是餐桌常見蔬菜，但有民眾煮完後發現「玉米筍變成綠色」，驚嚇詢問「能吃嗎」，引發網友討論懷疑已產生毒素了。對此專家解釋，一切都是「花青素」搞的啦！

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」詢問「玉米筍變色能吃嗎」並附上照片，只見圖中金黃色的玉米筍在煮好後呈現深淺不一的綠色，罕見情況讓人不敢下口。

網友發現煮完的玉米筍變成綠色。 圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

看到青筍筍的玉米筍，不少人立刻表示「當你懷疑這東西能不能吃時，就不要吃」、「沒看過變色的，還是丟掉好了，覺得食用上有點疑慮」、「是我直接丟」、「第一次看到綠色的玉米筍」、「第一次看過玉米筍變色，看起來很可怕，為什麼它會變色啊」。

也有人搞笑留言「綠巨人」、「吃完會變成綠巨人浩克」、「它正在變身為蘆筍」、「這是被家暴過的玉米筍」，有人則指出是花青素的關係，「還是可以吃，如果有加鹽一起煮，比較不會有這個問題」。

據《中時新聞網》報導，農改處表示很可能是在煮玉米筍時，連同苞片一起下水，導致含有花青素的苞片經水煮後釋放出水溶性葉綠素，將玉米筍染成綠色；此外，沒煮過的玉米筍也可能因苞片未完整包覆，經陽光照射後變色，兩種情形的玉米筍都可以安心食用。

農改處也指出，玉米筍的穩定性很高，不像馬鈴薯會發芽、產生毒素，但因呼吸作用旺盛，甜味容易流失，因此要盡快吃掉。