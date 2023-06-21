好市多百元美食她大讚「吃一份飽到晚上」 網評論兩極：又乾又鹹

美式賣場好市多販售許多美食，深受大批粉絲喜愛。日前有會員推薦「青醬雞肉三明治」，大讚價格不用100元，就有充足的份量讓人「飽到晚餐吃不下」，不過有網友反推「吃過一次，覺得不好吃，因為整體青醬味道太淡」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她吃了好市多折價的「青醬雞肉三明治」，發現裡面肉片很多，而且青醬又很香，讓她驚豔「份量夠又百元有找，很可以！」原PO指出，她曾經下午4點買來當點心吃，結果飽到連晚餐都吃不下。

貼文曝光後，有網友也大讚「我會跟店員拿洋蔥，加一點洋蔥更好吃」、「覺得乾乾的很好吃，麵包也很可口」、「我也很喜歡」、「我覺得不錯吃，但是以前有加上臭臭的起司更好吃，最大的問題是這個價格應該附飲料」。

但也有許多人直言「加兩塊錢去買熱狗兩份更好」、「整體太乾，青醬味道很淡」、「很難吃，吃多有點鹹」、「青醬味道很淡，整體吃起來很鹹，熱狗比較划算」、「這個真的不好吃，我去好市多只會吃牛肉捲跟熱狗」、「這種肉我真的不愛」。