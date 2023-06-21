油頭救星！好市多上架這款「淨化液」秒去味 網全推：一周一次差很大

美式賣場Costco好市多是許多人的休閒採買好去處，近日有網友發現，一款幫助頭皮去角質的淨化液在賣場上架了，不只洗完後有效去頭皮味，價格還很划算，引起不少留言討論。

原PO日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示逛好市多時發現這款角質淨化液，「之前都要在線上訂，買過幾次覺得便宜又好用，洗完頭皮味道都不見了，控油能力也很好，洗起來涼涼的適合夏天」，而且還降價100多塊，記得之前好像是600多塊的樣子，現在賣545元，價格有划算到。

原PO表示這款幫助頭皮去角質的淨化液，洗完後能夠有效去頭皮味。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

對此，網友紛紛大推，「我油頭，會有頭皮臭，一周洗一次頭皮臭byebye」、「好用，乾髮狀態均勻擠在頭皮上按摩，再加一點水搓泡泡沖掉，再用一般洗髮精洗」、「容易出油、頭皮癢、脂漏的人真的必買」、「之前朋友頭皮有脂漏，醫生叫他用這個洗再擦藥，改善很多」、「每周保養一～兩次 頭皮出油真的差很大」。另外也有網友說，「沒降價喔，我上星期買就是500多了」。

不過也有網友提醒，「有在染頭髮要注意，因為角質變少，染頭髮時會更敏感」、「可以用，但要控制次數，使用不當的話是會傷害頭皮的」、「這個在官網上建議，油性頭皮一周兩次使用，中性、乾性是一周一次，它不是洗髮精，這兩罐差很多，買前考慮一下」。