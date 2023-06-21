買飲料點名「超低能蛋白」店員傻眼 真相曝光網笑翻：真的會重組

「中文字順序不影響閱讀」雖然是流傳已久的網路哏，但時不時就有機會在生活中「驗證」它。近日有民眾幫老婆買飲料時就因此鬧出笑話，回神後大嘆「我低能」，飲料全名曝光後網友也大笑認「我也看錯」。

原PO在「爆廢公社二館」發文自爆，去超商買老婆指定飲料時，將飲料名說成「超低能可可蛋白」，店員驚訝詢問「超低能？哪種的低能？」，他解釋是這幾天新進的飲料，店員才領悟糾正他「是低脂超能蛋白啦！不是低能蛋白」，讓他尷尬不已，還能聽到全場「噗噗噗噗」忍俊不住的笑聲。

飲料照曝光後笑翻網友，眾人紛紛表示「你不孤單」、「我第一眼就看到超低能」、「我也看成超低能」、「剛剛一看也看成超低能」、「真的不是嗎」、「店員忍住不大笑很強」、「中文字的博大精深」、「真的會自動重組」、「想說誰這麼會取名商品名稱」。

超商店員也現身證實，「前兩天在全聯，也有客人問我超低能巧克力口味的放哪裡」，讓原PO暖心表示「有同伴真好」。