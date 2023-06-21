快訊

「別想關門處理掉土地」 台開改選在即 練台生力擋私有化

再爆震撼彈！葛斯齊點名NONO該認錯、「金馬歌手」快出來面對

侯友宜台大補考過關？學者解析「鐵漢直球」還不夠

買飲料點名「超低能蛋白」店員傻眼 真相曝光網笑翻：真的會重組

聯合新聞網／ 綜合報導
網友至超商買飲料，看錯飲料名鬧出笑話。圖／翻攝自爆廢公社二館
網友至超商買飲料，看錯飲料名鬧出笑話。圖／翻攝自爆廢公社二館

「中文字順序不影響閱讀」雖然是流傳已久的網路哏，但時不時就有機會在生活中「驗證」它。近日有民眾幫老婆買飲料時就因此鬧出笑話，回神後大嘆「我低能」，飲料全名曝光後網友也大笑認「我也看錯」。

原PO在「爆廢公社二館」發文自爆，去超商買老婆指定飲料時，將飲料名說成「超低能可可蛋白」，店員驚訝詢問「超低能？哪種的低能？」，他解釋是這幾天新進的飲料，店員才領悟糾正他「是低脂超能蛋白啦！不是低能蛋白」，讓他尷尬不已，還能聽到全場「噗噗噗噗」忍俊不住的笑聲。

飲料照曝光後笑翻網友，眾人紛紛表示「你不孤單」、「我第一眼就看到超低能」、「我也看成超低能」、「剛剛一看也看成超低能」、「真的不是嗎」、「店員忍住不大笑很強」、「中文字的博大精深」、「真的會自動重組」、「想說誰這麼會取名商品名稱」。

超商店員也現身證實，「前兩天在全聯，也有客人問我超低能巧克力口味的放哪裡」，讓原PO暖心表示「有同伴真好」。

網友至超商買飲料，看錯飲料名鬧出笑話。圖／翻攝自爆廢公社二館
網友至超商買飲料，看錯飲料名鬧出笑話。圖／翻攝自爆廢公社二館

超商

延伸閱讀

黃子佼爆「大小S嗑藥」一票人不信！鄉民曝原因：78年級台女之母

不用加熱就能吃！全聯販售「筒仔碗粿罐頭」 老饕曝嚐鮮心得

逛全聯驚見「懷舊消暑點心」 老饕讚超Q口感：出乎意料的好吃

多數人都犯過！客人買咖啡少1動作 超商店員怒「我不是乩童」

相關新聞

買飲料點名「超低能蛋白」店員傻眼 真相曝光網笑翻：真的會重組

「中文字順序不影響閱讀」雖然是流傳已久的網路哏，但時不時就有機會在生活中「驗證」它。近日有民眾幫老婆買飲料時就因此鬧出笑話，回神後大嘆「我低能」，飲料全名曝光後網友也大笑認「我也看錯」。

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

美式賣場好市多是不少人的休閒好去處，每每有新商品上架，總能引起討論。而日前上架一款西班牙品牌「樂福鞋」，售價對比官網下殺近4折，吸引不少民眾關注。不過這雙鞋款的復古外型，讓網友看法意見兩極，有人認為會聯想起早年學生時期的矬樣，也有人認為流行本來就是一種循環，即使是同一種概念，做工細節也會不同。

唐吉訶德新生店取消24小時營業 網歸納1原因：日幣當台幣賣

日本人氣商店「驚安殿堂・唐吉訶德DON DON DONKI」日前宣布，忠孝新生店從6月16日開始調整營業時間，不再有24小時服務，改營業時間為平日上午9時到晚上11時，假日上午8時到晚上11時，讓不少網友驚呼「台灣真的玩不下去24小時嗎？」

好市多買白櫻桃超酸！他想退貨又怕變奧客 網曝解決辦法

踩雷了！網友在美式賣場好市多買了白櫻桃，想不到一吃發現非常酸，實在吃不下去又怕退貨變成奧客。有人建議他，「之前水果行買說放幾天脫酸再吃」，也有人建議再去買甜的櫻桃，加在一起可以打成果汁，或是可以去籽後作成果醬。

好市多1產品「不買對不起自己」下殺599元 網一看笑：還能當椅子

美式賣場好市多擁有五花八門的產品，定期還會推出各種優惠讓民眾選購。一名網友去逛好市多時，看到一款「不買對不起自己」的產品，折價後居然只要599元，「折價的金額比售價還多」，於是想推薦給網友們，引起不少討論。

一喝巴菲特鍾愛的可口可樂口味 妹子臉色大變：這味道很熟悉...

可口可樂被認為是「肥宅快樂水」，也不定期會推出新的口味刺激消費者味蕾，讓民眾上課工作之餘，喝了可以提神醒腦。近日有女網友嘗試喝了可口可樂的新口味，發現自己不太能接受味道，甚至形容聞起來像「廁所清潔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦