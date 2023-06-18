狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

美式賣場好市多是不少人的休閒好去處，每每有新商品上架，總能引起討論。而日前上架一款西班牙品牌「樂福鞋」，售價對比官網下殺近4折，吸引不少民眾關注。不過這雙鞋款的復古外型，讓網友看法意見兩極，有人認為會聯想起早年學生時期的矬樣，也有人認為流行本來就是一種循環，即使是同一種概念，做工細節也會不同。

臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》管理員日前貼文分享，這款新上架的西班牙品牌CAMPER經典樂福鞋，「歐洲版加厚底款式，尺寸齊全，價格和外面比起來似乎便宜很多」。實際查詢發現，好市多售價3,729元，對比品牌官網上賣的8,980元，下殺近4折。

好市多新上架經典樂福鞋，售價3,729元。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

也有網友補充，該鞋款比馬丁鞋軟，重量則是差不多，他剛買男碼同款不到一個月，含運費花了7,000左右，台灣公司貨要8,000多，這個價格完全划算，「怒買給老婆一雙」。

不過底下有網友留言表示看不懂這雙鞋，「這雙讓我想到從前在復興美工，穿著紅外套，頂著耳上香菇髮型，當著乖巧女工的日子」、「這讓我想起國高中女生校鞋，個人感覺很矬」、「時尚真是一個陰謀，變不出新的東西就操作舊事物輪迴一下，當年還嫌鞋醜，不想去念那所學校被我媽追著打」。

不過也有網友護航，「這近10年的流行的確是以復古為主題，但某些細節仍然有改動，比如30年前的學生樂福鞋絕對不可能沿條超過鞋面，底也不會加厚，這就會讓穿起來的風格與以前不同」、「非常好穿！重點是我20年前買的，現在還沒壞」、「這明明是這幾年來最流行的鞋型，一堆人舉學生鞋的例子，是跟時尚絕緣太久嗎？」