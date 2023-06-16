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唐吉訶德新生店取消24小時營業 網歸納1原因：日幣當台幣賣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人氣商店「驚安殿堂・唐吉訶德DON DON DONKI」宣布忠孝新生店取消24小時營業。圖擷自臉書「DON DON DONKI Taiwan」
日本人氣商店「驚安殿堂・唐吉訶德DON DON DONKI」宣布忠孝新生店取消24小時營業。圖擷自臉書「DON DON DONKI Taiwan」

日本人氣商店「驚安殿堂・唐吉訶德DON DON DONKI」日前宣布，忠孝新生店從6月16日開始調整營業時間，不再有24小時服務，改營業時間為平日上午9時到晚上11時，假日上午8時到晚上11時，讓不少網友驚呼「台灣真的玩不下去24小時嗎？」

一名網友以「慟！唐吉訶德取消24小時營業..」為題，指出「唐吉訶德忠孝新生店打算從今天開始只營業到晚上11點，早上也9點才開」，認為該店「唯一的優點也被偷了，台灣真的玩不下去嗎？」

對此，網友們回應「去日本買就好」、「我去過一次，覺得裡面東西超貴，開在台灣的店，卻是日本價格，那乾脆出國就好」、「西門一號店人潮滿滿，新生店那個地點很冷清，半夜捷運又沒開，沒有客人會上門」、「深夜的營運成本太高了，還算可以理解，不過裡面的商品來台灣價格翻一倍，而且東西在別間店也可以買得到，怎麼可能開得下去？」、「很多商品不是獨家販售，也沒有特別便宜，現在應該是嚐鮮期過了」、「因為日幣當台幣賣，價格太坑所以才沒有24小時」、「誰會半夜特別去逛？特別的東西又沒有幾樣，而且價格也很貴，會選擇半夜不開，一定有統計過夜晚的來客數」、「都能出國了，為什麼不直接去日本買？日本當地很多比唐吉訶德還好逛的店，這間店日幣當台幣賣，太貴了！」

唐吉訶德忠孝新生店是台灣的二號店，在去年1月20日開幕，地點座落於忠孝新生商圈希望園區B1，一層樓的商場約有500坪，當時以24小時服務吸引顧客上門，還設置有現烤日式糰子、壽司、和牛串等日式風格點心，日前唐吉訶德傳出再展店消息，預計在今年7月開幕全台第一間唐吉訶德迴轉壽司專門店「鮮選壽司」，將在台北南港CITYLINK開設。

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