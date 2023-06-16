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好市多買白櫻桃超酸！他想退貨又怕變奧客 網曝解決辦法

聯合新聞網／ 綜合報導

踩雷了！網友在美式賣場好市多買了白櫻桃，想不到一吃發現非常酸，實在吃不下去又怕退貨變成奧客。有人建議他，「之前水果行買說放幾天脫酸再吃」，也有人建議再去買甜的櫻桃，加在一起可以打成果汁，或是可以去籽後作成果醬。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多買了白櫻桃，本來以為白櫻桃都非常甜，因此即使現場沒有試吃服務，他依然將商品買回，想不到買回來一吃發現非常酸，崩潰直呼「人生第一次吃到酸的白櫻桃」。

網友在好市多買白櫻桃卻踩雷。圖擷自臉書
網友在好市多買白櫻桃卻踩雷。圖擷自臉書

該網友表示，因為白櫻桃太酸了，實在無法下嚥，整盒都放在旁邊不敢吃，又覺得很浪費，想回賣場退貨，卻也擔心被認為是奧客，他反問「我的嘴太挑了嗎？還是有人真的吃到很酸？」

其他網友則留言「真的很酸，好失望」、「真的酸，我也買了一盒，隨意挑幾顆吃，沒吃過這麼酸的白櫻桃，當下就決定退貨」、「一週前看到時隨手撈了一盒，不會酸，但甜度大概兩分糖而已」、「我今天買的，太甜，運氣不同」。

有網友建議「不退就跟甜的打果汁」、「洗乾淨晾乾泡酒做水果酒」、「放幾天看看，之前水果行買說放幾天脫酸再吃」、「糖漬或是加蜂蜜消滅掉吧」、「去籽後，再煮成果醬」、「酸櫻桃可以做派或果醬，你可以用吸管把籽去掉，也可以加糖跟伏特加泡酒」、「酸的最適合做果醬」。

有網友認為可以退貨，留言「真的很酸就拿去退，櫃檯頂多頂多只問退貨原因，幾乎不囉唆就退刷」、「退貨吧，真的沒有必要委屈自己」、「為什麼退貨就是奧客？那是他的遊戲規則你也是跟著走而已」、「我會帶著12萬分的歉意，邊辦手續，不斷致歉」。

奧客 好市多 Costco

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