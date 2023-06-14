好市多1產品「不買對不起自己」下殺599元 網一看笑：還能當椅子

美式賣場好市多擁有五花八門的產品，定期還會推出各種優惠讓民眾選購。一名網友去逛好市多時，看到一款「不買對不起自己」的產品，折價後居然只要599元，「折價的金額比售價還多」，於是想推薦給網友們，引起不少討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，前幾天她去逛好市多汐止店時，剛好看到一個冰桶從原價1299元折價700元只要599元，容量23公升，適用於露營及釣魚，優惠只到6月18日為止，「不買對不起自己」，不僅提桿堅固、上面還附開罐器相當方便，還有漏水孔，唯一的缺點就是「本身有點重量」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「其實它算是一張椅子」、「這厚度保溫比較好」、「我出門車後都帶出門，天氣熱放飲料真的超棒」、「謝謝版主分享，馬上衝來北投好市多購買，我們買走2個現場剩4個（聞了一波這邊的好像沒有魚味）」、「好用歸好用，我買了原價」、「好強的行銷好想買！」、「對於有車直接開到營地的，這咖能當椅子，用輪子完全就是多餘的了」、「這個露營放肉很不錯」、「輪子問題我覺得可以加裝，個人覺得便宜，但是沒有這個需求」。

有網友則認為，「價錢很甜，後來被裡面的味道給勸退了，如圖示有魚味」、「這重量沒輪子，買的是傻了嗎？」、「這顆內部是正方，牛肉可以平放，但缺點就是就算沒放東西，重量不輕就是了」、「容量太小、重量太重、移動太難…」、「我在大順也有看到，但空箱就不輕，裝了冰塊或其他東西，我應該就提不動了，所以放棄」、「昨天我有買，橡膠扣其實不會去常扣，蓋子本身夠重會下壓…除非你會把冰桶倒放」、「那個扣子才是最大敗筆吧…應該很快就扣不起來了」。