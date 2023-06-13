一喝巴菲特鍾愛的可口可樂口味 妹子臉色大變：這味道很熟悉...

可口可樂被認為是「肥宅快樂水」，也不定期會推出新的口味刺激消費者味蕾，讓民眾上課工作之餘，喝了可以提神醒腦。近日有女網友嘗試喝了可口可樂的新口味，發現自己不太能接受味道，甚至形容聞起來像「廁所清潔劑」，貼文曝光後引發網友一陣討論。

可口可樂4月推出經典口味回歸的「香草口味」及「櫻桃口味」，兩款可樂包裝都採用吸睛又搶眼的漸層包裝，香草口味用棕黃色漸層包裝，櫻桃口味則用紫紅色漸層包裝。不過香草口味只在統一超商獨家上架，而櫻桃口味則得去全家超商才買得到。

可口可樂櫻桃口味限定回歸。圖／可口可樂公司提供

原PO在Dcard發文表示，她最近去全家買了可口可樂新推出的櫻桃口味，因為好奇味道想嘗鮮一下，沒想到才喝一口，味道卻超乎想像，原PO形容，櫻桃口味喝下去有一股淡淡的杏仁味，聞起來也和廁所清潔劑香味很像，「我突然想起昨天打掃廁所的清潔劑，把它們同時打開聞，真的一模一樣！我還拿可樂給我媽聞，我媽以為我在做什麼實驗，把清潔劑放進去可樂裡，還叫我不要喝」。

最後原PO秉持著對杏仁的熱愛，很快地喝完了一整瓶，但仍無法接受櫻桃口味整體味道，並發文附上可口可樂的照片，詢問其他網友是否喝過櫻桃口味，「真的超級像廁所清潔劑，有沒有人也喝過有共鳴的？」。

該則貼文曝光後掀起討論，不少Dcard網友紛紛留言，「櫻桃口味的可樂真的世界噁心，在美國喝過一次，喝兩口就倒掉了」、「我有喝過！超級像清潔劑的味道」、「不知道喝完能不能清潔我的消化系統」。也有PTT鄉民將櫻桃口味和香草口味做比較，「記得香草是原味以外唯一好喝的」、「香草味道就加一點料而已，櫻桃是真的噁」、「明明香草跟櫻桃口味都好喝啊」。

路透社曾報導，股神巴菲特經常說自己每天都喝5杯可樂，其中最愛的就是櫻桃口味，過去可口可樂公司在中國大陸推出限定版的櫻桃口味時，在巴菲特授權之下，直接將他的頭像印製在包裝，讓巴菲特成為櫻桃口味的「代言人」。