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超不方便！好市多線上購物見「1新規定」 會員氣炸：到底要剝幾層皮

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

美市賣場好市多販售的商品種類多、又常推出各式優惠，深受會員喜愛。但是，最近有會員發現，好市多線上購物近期多了一個「新規定」，讓他忍不住抱怨，「越來越不方便了！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他曬出一張好市多線上購物遭拒的截圖，內文寫道「您尚需新增2件數量以滿足此分類最小訂購數量，方可結帳。」

底下也提醒會員，「Costco Grocery食品雜貨分類不限金額、購買數量3個以上(含)，方能進行結帳。請注意！！！同一分類商品僅能配送單一地址，若需配送不同地址，請分開結帳。網友表示，原本只有食物類才有規定出貨數量，現在連雜貨都要滿3件才願意出貨，無奈「好市多線上購物越來越不方便了！」

會員發現好市多的線上購物改規定了。圖／Costco好市多 商品經驗老實說
會員發現好市多的線上購物改規定了。圖／Costco好市多 商品經驗老實說

不少人也紛紛回應，「強迫三件才能結帳然後運費順便收了3次，到底要剝幾層皮」、「這個真的很不方便，為了買線上限定卻要湊三樣，最後只好放棄」、「Costco線上購物就是爛爆，運費都給了還來最小訂購量⋯從來都不用這爛線上購物，而且其實連UI介面都很爛⋯」。

不過也有人認為，「紙箱也是成本，包貨也是成本，人力更是成本」、「平衡運費我可以理解」、「不要買就好了，毛那麼多」、「我會先把想買的收到收藏清單，等累積3樣才結帳，對距離賣場較遠的我來說是一個很方便購買的方式」。

好市多

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