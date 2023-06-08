厲害的來了！好市多驚見「1進口水果」網喊買爆：小時候的回憶

許多人小時候最愛的水果來了！一名網友表示近日在逛好市多的時候看到了「山竹」在架上，讓其他網友看了超驚喜，甚至有人當場拿了4盒回家，不過售價並不便宜，一盒500公克要價359元，一盒約4-5顆，讓不少人直呼「價格也是回不去了」。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，在Costco看到了厲害的來了，那就是泰國山竹，勾起他小時候的回憶，但也表示「應該很多小朋友沒吃過吧！」，從資訊來看，空運泰國山竹一盒500公克，售價359元，裡面大概有4-5顆。

網友在好市多發現了泰國空運山竹。圖／Costco好市多 商品經驗老實說

發文一出也引起網友暴動，紛紛留言「小時候的最愛」、「吃爆它阿！」、「終於等到了，感動」、「終於！睽違多年可以再次吃到」、「我要買」、「小時候的回憶，好懷念山竹的味道」、「太驚人了！竟然有山竹」。

也有人覺得售價太高，「一公斤700，我還是去越南吃一公斤60塊的好了，吃10公斤就回本了」、「以前一顆不用10元…現在一顆要1百起跳」、「以前真的一顆10元，完全回不去了」、「剛從泰國回來，3公斤100元，我應該每天每天認真吃」。

還有網友提醒大家，「山竹為了要符合法規，要進來台灣時，都要薰蒸過才能進來台灣，薰蒸過後非常非常的不耐放，要馬上食用，要購買的人最好要考慮到這點」。