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別鬧了！他逛全聯驚見「香菜醬油」 網友嚐過後透露這味道

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在全聯發現一款「香菜醬油」，讓不少討厭香菜的網友相當崩潰。 圖擷自我愛全聯-好物老實説
原PO在全聯發現一款「香菜醬油」，讓不少討厭香菜的網友相當崩潰。 圖擷自我愛全聯-好物老實説

對不少人來說，香菜是非常可怕的食物，能不碰就不碰，不過有網友卻在全聯超市發現一款「香菜醬油」，他拍下照片上傳臉書「我愛全聯-好物老實説」讓不少人看傻了眼，還有買過的人分享味道。

從原PO貼出的照片看到，他手上拿了一瓶寫著「香菜醬油」的瓶子，瓶身還畫有香菜的圖案，不知道是不是不想沾到香菜的味道，原PO還戴了厚手套拿瓶子，並且忍不住調侃「想不到啊」。

不少厭惡香菜的人崩潰地說「什麼鬼？」、「達咩（不行）～我的基因不允許這個東西出現在眼前」、「這是我第一次不喜歡香菜」、「好恐怖的東西」、「還戴著手套拿，感覺很像生化武器」、「快逃啊！地球要毀滅了啊」、「瘋掉！感覺臭死了」、「永遠都不可能買」、「別鬧了，好恐怖」。

但也引起更多人的好奇心，「我一定要去買」、「香菜醬油，好奇妙呀」、「好奇味道，有人吃過嗎？」、「敲碗味道啊」、「好吃嗎？想要來試試看」、「真的有香菜味嗎？還是『風味』？」、「香菜煮過不好吃，這個味道應該會變，但還是很有興趣」、「香菜控必須的吧」；還有品嚐過的人透露味道，「買了…完全吃不到香菜味道，還死鹹」、「太鹹了」。

其實日本早就有「香菜醬油」的產品，據《udn style》報導，日本公司「Yummy the PHAKCHI」2019年就曾推出過「芫荽（香菜）醬油」，沒想到2020年又再推出香氣更強勁的「300% 增量香菜醬油」，引起不少的話題。

全聯 香菜

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