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逛全聯驚見「懷舊消暑點心」 老饕讚超Q口感：出乎意料的好吃
許多民眾喜歡到賣場挖寶，連鎖超市全聯福利中心因商品種類眾多，而成為不少人的採買寶地。近日，一名網友逛全聯時意外發現「懷舊消暑點心」，店內販售外形神似「涼圓」的古早味甜點。不少饕客也跳出來分享食用心得，大讚「好懷舊喔！」
一名網友日前逛全聯時意外發現童年美食，她在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，商場的甜點櫃上有販售一盒55元的「綠豆涼果子」，雖然名字與她過去認知的不一樣，但無疑就是老街或夜市常見的「涼圓」。原PO在貼文內寫到，「天啊！全聯竟然有賣這個，這是我高中時期的回憶ㄟ」。
許多網友看到貼文後，忍不住憶起童年滋味，「我小時候吃叫QQ涼圓，有紅豆跟綠豆餡，老闆做好都放在大冰塊上」、「好懷舊喔！希望可以出更多口味」。老饕們看見貼文後，也紛紛留言分享食用心得，「外皮QQ、綠豆內餡不少，挺好吃的」、「我覺得好吃欸，超愛吃涼圓，至少有Q、不會太甜」、「我也很愛吃涼圓，看到別人分享也馬上跑去買，結果出乎意料的好吃而且不會很硬喔，可以回購」
部分網友則認為夜市的傳統美味難被取代，「我覺得夜市的比較好吃，但是方便買得到我覺得超讚」、「不難吃。但若期待它像夜市傳統涼圓，口感、味道都還差一段，不像！」、「內餡味道不太一樣，皮Q但偏硬些，所以夜市新鮮當天手工製做，完勝」。也有人直呼想嚐鮮看看，「明天衝，如果好吃未來就不用常常跑廟東（夜市）了」、「真的好吃嗎？ 我也想去買來嚐鮮」。
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