快訊

不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這不是我的童年！超商開賣「回憶甜點」 饕客開封秒愣住：實驗失敗品？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到超商買了「番茄果乾糖葫蘆」，因其外型相當特殊，而在網路上掀起討論。圖／取自PTT
網友到超商買了「番茄果乾糖葫蘆」，因其外型相當特殊，而在網路上掀起討論。圖／取自PTT

台灣超商覆蓋率高，民眾若嘴饞懷念「童年美食」，只要走幾步路就有機會在超商買到心儀的商品。近日，有網友分享在超商買到「糖葫蘆」，沒想到才剛貼出照片，便立刻掀起熱議，許多人看了實體照後都忍不住直呼「不像糖葫蘆」，更有網友吐槽「這明明是烤肉串」！

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，日前她到全家便利商店買了「番茄果乾糖葫蘆」，沒想到一打開包裝就被其外型迷惑。從照片可見，該糖葫蘆與一般常見的不同，水果較乾扁，且外層鋪上厚厚的糖衣，若單看外表，真的很難看出它竟然是「童年回憶甜點」。

網友分享「番茄果乾糖葫蘆」的實體照。圖／取自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」
網友分享「番茄果乾糖葫蘆」的實體照。圖／取自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」

該網友也在文中分享品嚐心得，「番茄乾偏酸，中間蜜餞比較甜，外面有裹糖衣，合在一起吃尚可（可是）偏甜」，但因其外型過於特別，讓她忍不住開玩笑稱，「這不是烤肉、這不是烤肉、這不是烤肉」、「本人（糖葫蘆）是番茄夾蜜餞，但我怎麼拍都是烤肉串」。

另一名饕客也PTT上曬出「果乾糖葫蘆」的實體照，許多網友看到照片後紛紛吐槽，「騙我沒看過糖葫蘆膩」、「跟我認知的糖葫蘆不太一樣」、「別想騙我，這明明是烤肉串」、「原來是串燒啊，我還以為是糖葫蘆呢」。

不少人看到照片後忍不住大笑，更開玩笑留言稱，「這是什麼人體實驗失敗的產物」、「人造肉肉串是吧」、「串燒香菇豬五花？」、「被詛咒的地獄糖葫蘆，這應該萬聖節賣吧？」、「點開圖笑爛，什麼木乃伊糖葫蘆」。

超商買的「番茄果乾糖葫蘆」因外型獨特，而在網路上掀起討論。圖／取自PTT
超商買的「番茄果乾糖葫蘆」因外型獨特，而在網路上掀起討論。圖／取自PTT

便利商店 超商 甜點 PTT 全家便利商店 美食

延伸閱讀

上頂樓曬衣服驚見這恐怖景象 熟知內幕網友：這社區一堆怪咖

潮女變大媽！妹子短髮燙捲大翻車 釣出「人間巴赫」苦笑吸2千人朝聖

在南韓「霸氣上架」、台灣超商卻找嘸？網揭「這款」15元懷舊飲料藏身處

二度確診在家養病…爺爺神手剪出「1復古髮型」 女高中生崩潰：怎麼回學校

相關新聞

這不是我的童年！超商開賣「回憶甜點」 饕客開封秒愣住：實驗失敗品？

台灣超商覆蓋率高，民眾若嘴饞懷念「童年美食」，只要走幾步路就有機會在超商買到心儀的商品。近日，有網友分享在超商買到「糖葫蘆」，沒想到才剛貼出照片，便立刻掀起熱議，許多人看了實體照後都忍不住直呼「不像糖葫蘆...

她入手好市多這款夏天消暑神物「孩子超嗨」 網搖頭揭2缺點

每到夏天，除了吃冰消暑之外，許多人最愛的就是玩水，一名女網友就在好市多買了一個充氣式滑水道泳池，然後放在頂樓讓孩子們玩耍。她拍下照片和影片分享到臉書，引來眾人熱議，雖然不少人好奇想玩，但也點出泳池的兩個缺點。

小資族利用「友善時光」省荷包 網友揭一口訣小撇步更厲害

近來通膨越來越嚴重，讓許多民眾大喊「荷包吃不消」，餐餐都要精打細算，許多商家為了響應「不浪費食物」，都在特定時段推出即期品促銷，日前有一名網友發文分享，在超商看到店員貼了一張「珍食」購買時間的善意提醒紙條，引發網友共鳴。

大人都愛！好市多這款玩具太酷炫引暴動 網曝唯一缺點

美式大賣場好市多（Costco）販售的商品種類豐富，價格又實惠，還會不定時推出許多新奇的物品，每次都吸引消費者的目光。有網友日前就發現一款新玩具「恐龍戰士滑行車」，造型非常酷炫還有特效，貼文一出引起熱議，有人就認為特效太嚇人，可能會嚇哭小孩。

7-11「思樂冰回歸」單日聲量飆破萬！網陷回憶殺：童年滋味

昔日7-11推出思樂冰受到許多消費者喜愛，前（2021）年7-11還有7間門市可以享用思樂冰，不過隨著去（2022）年4月思樂冰退出市場，民眾只能透過回憶懷念記憶中的好味道。沒想到近日有網友發現思樂冰

取貨去超商、採買到賣場「啥時逛美廉社？」 內行人大讚1優勢

台灣的超商密度非常高，而且不僅販售品項豐富，提供的服務也越來越多元。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「美廉社是怎樣的定位？」而貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出1優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦