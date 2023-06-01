這不是我的童年！超商開賣「回憶甜點」 饕客開封秒愣住：實驗失敗品？

台灣超商覆蓋率高，民眾若嘴饞懷念「童年美食」，只要走幾步路就有機會在超商買到心儀的商品。近日，有網友分享在超商買到「糖葫蘆」，沒想到才剛貼出照片，便立刻掀起熱議，許多人看了實體照後都忍不住直呼「不像糖葫蘆」，更有網友吐槽「這明明是烤肉串」！

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，日前她到全家便利商店買了「番茄果乾糖葫蘆」，沒想到一打開包裝就被其外型迷惑。從照片可見，該糖葫蘆與一般常見的不同，水果較乾扁，且外層鋪上厚厚的糖衣，若單看外表，真的很難看出它竟然是「童年回憶甜點」。

網友分享「番茄果乾糖葫蘆」的實體照。圖／取自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」

該網友也在文中分享品嚐心得，「番茄乾偏酸，中間蜜餞比較甜，外面有裹糖衣，合在一起吃尚可（可是）偏甜」，但因其外型過於特別，讓她忍不住開玩笑稱，「這不是烤肉、這不是烤肉、這不是烤肉」、「本人（糖葫蘆）是番茄夾蜜餞，但我怎麼拍都是烤肉串」。

另一名饕客也在PTT上曬出「果乾糖葫蘆」的實體照，許多網友看到照片後紛紛吐槽，「騙我沒看過糖葫蘆膩」、「跟我認知的糖葫蘆不太一樣」、「別想騙我，這明明是烤肉串」、「原來是串燒啊，我還以為是糖葫蘆呢」。

不少人看到照片後忍不住大笑，更開玩笑留言稱，「這是什麼人體實驗失敗的產物」、「人造肉肉串是吧」、「串燒香菇豬五花？」、「被詛咒的地獄糖葫蘆，這應該萬聖節賣吧？」、「點開圖笑爛，什麼木乃伊糖葫蘆」。