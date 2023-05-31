她入手好市多這款夏天消暑神物「孩子超嗨」 網搖頭揭2缺點

每到夏天，除了吃冰消暑之外，許多人最愛的就是玩水，一名女網友就在好市多買了一個充氣式滑水道泳池，然後放在頂樓讓孩子們玩耍。她拍下照片和影片分享到臉書，引來眾人熱議，雖然不少人好奇想玩，但也點出泳池的兩個缺點。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文寫道，日前在好市多網購一款限定販售的充氣泳池，商品還有附鼓風機，只要1-2分鐘就可以充氣完成，附設的水管接上去還能開啟水道噴水模式，鯊魚造型的滑水道讓孩子們玩得不亦樂乎。不過原PO也表示這款泳池的唯一缺點就是溜下來會撞到地板，因此她在下面鋪設了幾塊地墊巧拼做保護。

從好市多官網看到，這款「Happy Hop 充氣式鯊魚滑水道樂園」售價12,699元，充氣後的長寬高分別是520x390x324公分，可同時容納3人使用，圓角設計讓家長們不用擔心孩子們會受傷。

貼文引起不少討論，「這個超棒啊」、「買個回家消暑吧」、「好像很讚」、「這個好狂」、「這真的很好玩，我們家也有一個，我老公買展示品7千多，在疫情的時候只能宅在家超方便」、「看起來好好玩喔！好心動」、「這好玩到瘋」、「好浮誇喔，看起來真好玩」、「別人家的東西都比較好玩」。

但多數人都認為泳池太大，家裡沒空間可以放，「不缺買這個的錢，缺買這麼大房子的錢」、「好想買，但沒空間」、「看文字覺得好興奮好想買，但看完影片就滅火了，沒有場地啊」、「家要夠大才能這樣玩啊」、「我不缺充氣泳池，我缺一個大別墅」、「只恨家裡太小了」。

還有網友嫌收拾太麻煩，「看起來是很不錯，但是收拾就覺得⋯算了吧」、「收起來感覺會佔空間，肯定玩沒幾次」、「我家有一個滑水道的，但它要收的時候（已經洩氣了），非常非常的重」、「我也有買很超值，水不用等很多就能開玩，只是晾乾真的很…重又耗時」。