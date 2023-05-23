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好市多花椰菜種在沙灘上？洗五次仍有一堆沙 網怨：根本逼死職業婦女
綠花椰菜近年來成為健身減脂的爆紅新星，也是各式減醣料理的固定班底。日前有一名網友發文表示，若是趕時間煮飯，建議別買Costco越南產的花椰菜，因為很費時，臨時要吃可能沒辦法，小孩會餓死，要洗很久「洗到懷疑人生」，引發網友熱議。
有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，日前在Costco好市多買了幾朵越南產的花椰菜回家，清洗時發現超多沙子，洗了五次仍有很多的沙子，感覺太可怕！懷疑種在沙灘上。
貼文一出引來網友熱議，多數人認為「為何要買進口，台灣的新鮮又便宜」、「沒有蟲就先+80分」、「沙跟蟲我寧願選沙」、「居然是沒有蟲子的花椰菜！瞬間想買了」、「確實是很多沙，我也發現到了，以前好像比較好」、「要健康就好好清，這個菜碰水後就不耐放，花蕊又密，卡沙本來就正常」、「說真的花椰菜我也很少吃，主要原因就是怕洗不乾淨」。
有網友表示「台灣的季節過了，昨天市場買，非常非常的小一顆，就要50」、「農夫都說，洗不出來蟲的也不用偷笑，農藥夠多，產品可以美的冒泡」、「所以啊！外面自助餐的花椰菜我都不太吃，因為根本不可能洗乾淨」，不過也有網友直呼「沒有蟲怎麼敢吃，有蟲代表至少不毒」。
花椰菜要怎麼清洗？有不少有經驗的家庭主婦建議「切開洗就好了」、「其實我比較喜歡殺好再洗，整朵的時候，根本什麼都洗不到啊，蟲也都在裡面，覺得洗起來，殺完，還要再洗一次，浪費時間，所以我比較喜歡殺完再洗」、「+1，我邊沖水邊殺，殺完再繼續洗」、「沒錯，有效率又比較省水」。
此時原PO也回應「我也是先整朵沖，再殺開洗，花椰菜很好吃，但是真的要洗很久，根本逼死職業婦女」、「都醫生啦！一直說每天吃花椰菜對身體非常好，洗到懷疑人生」、「沙子比蟲子多一倍以上的時間沖水清洗，建議三思啊」。
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