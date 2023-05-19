超商冰品抽抽樂必勝法！他曝1招能多抽兩次：永處不敗之地

夏天到了，便利商店也開始促銷夏天必備的冰品，有網友分享「冰品抽抽樂必勝法」，除了在櫃檯抽獎外，還能在APP抽獎，且APP抽獎機會每日多達兩次，手機抽中的折價券還可保留幾天再用，「讓自己永遠處於不敗之地」。有人立刻下載APP，便幸運的抽中免費冰淇淋，開心不已。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享「冰品抽抽樂必勝法」，他表示，每年夏天都非常期待超商推出冰品抽抽樂，因為「賭性堅強」，所以幾乎每天都會去嘗試抽獎，近年終於研究出「必勝玩法」。

該網友表示，以前玩抽抽樂總覺得「機器會讀心」，每次買自己很想吃的冰品都只能抽到九折，然而替朋友或爸媽買冰時就抽中0元或五折大獎，他分享，其實還可以在APP上抽獎，且每天有兩次抽獎機會。

該網友說，可以在進店前先利用APP抽獎，如果幸運抽中0元大獎，那就直接挑最新、最貴的冰品結帳，到櫃檯還能再抽一遍，「如果只有7折、9折，店員露出惋惜表情的時候，就可以勝利之姿的把手機抽到0元折價券拿出來折抵」。

他也指出，手機APP抽到的抽獎券還能保留幾天，不需要當下立刻消費，直呼「讓自己永遠處於不敗之地」。

其他網友則留言「剛剛看到就去抽了，抽到免費冰淇淋」、「好羨慕，都抽到九折」、「剛剛抽了兩次全部都是9折」、「沒有偏財運的人，多抽幾次還是一樣」、「最低只抽到5折過」、「太幸運了吧，從來沒抽過0元的路過」、「最近好熱，吃冰剛好」、「這什麼暗黑攻略」、「學起來了」。