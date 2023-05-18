好市多「1聯名冬季上衣」只賣197元！實穿照曝光了 網吐隱憂

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有生鮮蔬果和日常用品，還有服飾和鞋子可以選購。一名網友在臉書上發文，分享售價197元的科克蘭聯名圓領長袖上衣，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，分享好市多近期販售的科克蘭聯名圓領長袖上衣，而且售價只要197元。原PO指出這件衣服CP值超高，內刷毛又軟，穿起來很舒服，要買起來今年冬天穿。此外，仔細看可以發現，標價牌上有特別標記「＊」的符號，代表這款商品為出清價，賣完就沒有了。 原PO認為科克蘭聯名圓領長袖上衣CP值很高。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「197元很可以耶，但真的不想穿出門」、「居家服可以啦，超厚的耶，出門倒垃圾頭上記得套紙袋就好」、「這個應該是送會員的贈品…花錢買太奇怪」、「當冬天睡衣非常可以啊」。

也有網友指出，「怕穿著…別人一直拿莓果要我退貨」、「A肝簽名」、「會不會有什麼病毒沾染啊？」、「我怕穿了會感染A肝」、「穿上去應該會被草莓事情問到翻」。