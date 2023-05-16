晚點買不到！全聯挖到39元「高CP值美食」 她嚐一口驚豔：媲美星巴克

連鎖超市全聯福利中心因商品種類眾多、駐點多，而成為許多人採買的第一首選。日前，一名網友在全聯發現「高CP值美食」，直指店內的「火腿起司可頌」非常美味，吃過便讓她愛不釋手，更認為該商品「媲美星巴克」，而忍不住分享給大家。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，因為每次晚上去全聯消費時，麵包櫃上的商品早就被銷售一空，近日她便選在早上時段進去消費，沒想到卻意外挖到「高CP值美食」，並向饕客們大力推薦麵包櫃上販售的「火腿起司可頌」。

從原PO貼出的照片可見，可頌內夾有火腿、起司片及沙拉醬，一個售價為39元。她在文中大讚，「整個被驚艷到，真的超好吃！」更認為該商品可以「媲美星巴克的可頌」，希望透過分享，讓更多消費者嚐到好東西。

貼文曝光後立刻掀起討論，網友們紛紛留言「這個店員也推薦說好吃的」、「真的很好吃喔，已經買過很多次了」、「這價錢CP值已經很高了」，也有人分享另類吃法，「冷冷吃還好，可是稍微回烤一下真的巨好吃，真的跟星巴克有得比」、「我買回來加料，加生菜和蛋，女兒說變豪華版」。