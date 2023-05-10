她秀好市多這款45元精緻好物 眾人驚艷：造型太讚了吧
美式賣場好市多商品豐富、價格實惠，還不定期會推出一些特價商品，吸引不少人前往購物，有一名女網友在臉書分享好市多一款購物袋，設計相當鮮豔，價格也非常親民，讓許多鄉民看了也想入手。
從這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，這款購物袋以白色為基底，還有加拿大國旗、楓葉、鯨魚、麋鹿等紅色圖案，繽紛的色彩顯得相當喜氣。原PO說這是她在中和好市多看到的加拿大購物袋，一個售價45元，照片也吸引了不少人的目光。
照片引起許多人討論，「怎麼加拿大反而沒有賣？」、「咦，我住加拿大這裡怎麼沒看到？」、「很有過節的fu，今天去內湖沒看到，真可惜」、「覺得好市多購物袋超耐用」、「汐止店也有，工作人員幫裝袋時都說自己也要買一個」、「準備送給加拿大人當禮物，不會被打槍吧？」、「這造型太讚了吧」、「這圖案好看」、「真的好看， 已入手」、「塑膠的不夠耐操，有買過帆布袋材質的~不過絕版了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言