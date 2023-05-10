她秀好市多這款45元精緻好物 眾人驚艷：造型太讚了吧

美式賣場好市多商品豐富、價格實惠，還不定期會推出一些特價商品，吸引不少人前往購物，有一名女網友在臉書分享好市多一款購物袋，設計相當鮮豔，價格也非常親民，讓許多鄉民看了也想入手。

從這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，這款購物袋以白色為基底，還有加拿大國旗、楓葉、鯨魚、麋鹿等紅色圖案，繽紛的色彩顯得相當喜氣。原PO說這是她在中和好市多看到的加拿大購物袋，一個售價45元，照片也吸引了不少人的目光。

照片引起許多人討論，「怎麼加拿大反而沒有賣？」、「咦，我住加拿大這裡怎麼沒看到？」、「很有過節的fu，今天去內湖沒看到，真可惜」、「覺得好市多購物袋超耐用」、「汐止店也有，工作人員幫裝袋時都說自己也要買一個」、「準備送給加拿大人當禮物，不會被打槍吧？」、「這造型太讚了吧」、「這圖案好看」、「真的好看， 已入手」、「塑膠的不夠耐操，有買過帆布袋材質的~不過絕版了」。