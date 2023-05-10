快訊

中捷重大意外1死8傷 最高可獲500萬元理賠

她秀好市多這款45元精緻好物 眾人驚艷：造型太讚了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多商品豐富、價格實惠，還不定期會推出一些特價商品，吸引不少人前往購物，有一名女網友在臉書分享好市多一款購物袋，設計相當鮮豔，價格也非常親民，讓許多鄉民看了也想入手。

從這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，這款購物袋以白色為基底，還有加拿大國旗、楓葉、鯨魚、麋鹿等紅色圖案，繽紛的色彩顯得相當喜氣。原PO說這是她在中和好市多看到的加拿大購物袋，一個售價45元，照片也吸引了不少人的目光。

照片引起許多人討論，「怎麼加拿大反而沒有賣？」、「咦，我住加拿大這裡怎麼沒看到？」、「很有過節的fu，今天去內湖沒看到，真可惜」、「覺得好市多購物袋超耐用」、「汐止店也有，工作人員幫裝袋時都說自己也要買一個」、「準備送給加拿大人當禮物，不會被打槍吧？」、「這造型太讚了吧」、「這圖案好看」、「真的好看， 已入手」、「塑膠的不夠耐操，有買過帆布袋材質的~不過絕版了」。

原PO秀出在好市多買到的加拿大購物袋。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO秀出在好市多買到的加拿大購物袋。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多

延伸閱讀

好市多再入北市府說明 A肝毒莓果賠償方案明出爐

好市多A肝莓拖17天公布 吳秀梅：日後將加快一周公告

好市多A肝莓果風暴挨批慢半拍 吳秀梅提新送檢方式

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

相關新聞

她秀好市多這款45元精緻好物 眾人驚艷：造型太讚了吧

美式賣場好市多商品豐富、價格實惠，還不定期會推出一些特價商品，吸引不少人前往購物，有一名女網友在臉書分享好市多一款購物袋，設計相當鮮豔，價格也非常親民，讓許多鄉民看了也想入手。

好市多袋裝烤雞「這一幕」嚇到她通報店員 內行曝：這樣才讚

美式賣場好市多（Costco）的烤雞與烤雞腿受到不少消費者喜愛，不過近日有名女網友指出，逛熟食區時因發現烤雞翅有一半都泡在油裡面，認為觀感不佳，也馬上通報店員處理。對此，也引來其他網友表示，其實原PO嫌棄的雞汁，是整隻雞的精華所在。

正餐點心都適合！好市多上架「消暑聖品」 網淚推：缺貨很久了

知名美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣化且物美價廉，每次推出總能吸引大批消費者購買。日前一名女網友分享，她在好市多買了...

洗乾淨超好用！她拿好市多這一物去買菜 網全好評：物盡其用

通常到超市、賣場買熟食，都會看到食物裝在塑膠盒中，民眾將食物吃完後就將盒子丟棄，不過有一名女網友在好市多買了雞肉捲和沙拉，事後將盒子洗乾淨重複利用，她認為這種盒子很好用，還可以當保鮮盒，貼文也讓眾人看了大讚非常環保。

全聯這款6元美食「打折只要4元」 網爆動狂推：月底吃很可以

近日不少網友在全聯發現銅板價早餐「漢堡麵包」，只要6元就可以入手，遇到折扣甚至只要4元，相當划算，讓民眾認為「CP值超高」，更直呼「這年代居然還有6元的東西！」

月底美食王者！全聯6元漢堡掀熱議 大量吃貨激推多1步驟「美味加倍」

連鎖超市「全聯福利中心」商品眾多，價格相當實惠，有時候還會找到「隱藏版美食」。近日有網友發現在全聯麵包架上有一款漢堡，雖然沒有內餡，但麵包表面灑有白芝麻，實際一吃也相當驚艷，重要的是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦