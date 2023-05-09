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好市多袋裝烤雞「這一幕」嚇到她通報店員 內行曝：這樣才讚

聯合新聞網／ 聯合新聞網
女網友分享自己看到烤雞翅的包裝，結果發現都泡在油中。圖／Costco好市多 商品經驗老實說
女網友分享自己看到烤雞翅的包裝，結果發現都泡在油中。圖／Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）的烤雞與烤雞腿受到不少消費者喜愛，不過近日有名女網友指出，逛熟食區時因發現烤雞翅有一半都泡在油裡面，認為觀感不佳，也馬上通報店員處理。對此，也引來其他網友表示，其實原PO嫌棄的雞汁，是整隻雞的精華所在。

該名原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，「看到層架上面的烤雞翅，竟然有一半都浸泡在油裡面，真的是太可怕啦！」並透露自己當下馬上跟店員反應，希望可以改進，否則賣相不佳可能也賣不出去。

對此，底下網友們也紛紛回應，「那是雞汁，美味的重點，如果那隻雞乾巴巴的應該不太會有人買了」、「拜託員工不要剝奪我的雞汁啊！這樣才好吃」、「拜託員工，不要因為這個言論改變，這樣湯汁醬汁泡著才好吃，比較入味比較嫩，我都挑這種的」、「那是調味汁+一部分的油+膠原蛋白肉汁+胺基酸的肉汁」。

也有內行指出，「外行才會不知道要買這種，吃完後那個油還可以炒菜、炒飯，香到不行」、「那個油加點蒜末炒飯炒香，還能做雞翅包飯也不錯」、「加熱後直接拿來拌飯，超級好吃」、「湯汁多好呀，雞湯汁+蒜末+大量洋蔥炒一炒就是簡單一盤菜，秒殺哈哈」。

好市多 Costco 雞腿 膠原蛋白

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