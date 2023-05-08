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正餐點心都適合！好市多上架「消暑聖品」 網淚推：缺貨很久了
知名美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣化且物美價廉，每次推出總能吸引大批消費者購買。日前一名女網友分享，她在好市多買了一盒紅豆紫米粥，不僅保存方便，料理方式也非常多樣，讓她大讚「當正餐或點心都很適合呢！」
該名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，買了一盒紅豆紫米粥，內有8包要價225元，「成分很單純，只有紅豆紫米跟糖，還可以常溫存放，非常方便，且口感濃稠、不會太甜」。
原PO補充，這款紅豆紫米粥的料理方式多樣，「我買回來還有自己加一點小碎冰，熱熱的天氣很消暑哦！」另外也可以搭配牛奶或冰淇淋一同食用，讓她忍不住驚呼「當正餐或點心都很適合呢！」
貼文一出，掀起網友熱議，紛紛回應「我會加牛奶中和甜度，我覺得很好吃」、「一包可以分成兩份，額外加牛奶，份量跟甜度都很剛好」、「買了3箱，方便又好吃！加鮮奶更可口，不會很甜」、「加椰奶好吃，我家一包份量可以兩個人吃，覺得一個人吃一包太多」、「之前一直找不到，要來找時間去買了」、「這常備品，缺貨很久了」。
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