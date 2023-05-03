洗乾淨超好用！她拿好市多這一物去買菜 網全好評：物盡其用

通常到超市、賣場買熟食，都會看到食物裝在塑膠盒中，民眾將食物吃完後就將盒子丟棄，不過有一名女網友在好市多買了雞肉捲和沙拉，事後將盒子洗乾淨重複利用，她認為這種盒子很好用，還可以當保鮮盒，貼文也讓眾人看了大讚非常環保。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片，兩個塑膠盒裡分別裝了一條魚和好幾塊魷魚，她稱讚好市多的這種盒子堅固又耐用，東西吃完後都讓她捨不得丟。原PO說有一次就帶著這種盒子去傳統市場買魚，請老闆直接在秤子上秤好，然後放到盒子裡，「既環保又可以當保鮮盒，放到冰箱裡也不會有異味產生，真好用」。

貼文獲得眾人一致好評，「好方法欸」、「好棒的利用，給妳拍手」、「這個方法超厲害，謝謝分享」、「原來還可以這樣用」、「物盡其用，才是真正的環保。不要浪費可用的物件，替子孫後代留一點淨土」、「真的隨手做環保，也不會有噁心發臭的塑膠袋，回來可以重複利用對環境友善」、「太好了，之前都覺得丟掉浪費，留著又不知道做什麼用」、「還直接帶出去購物用裝，真的很有心」。

還有其他網友也分享使用心得，「我都拿來當花盆的接水底盤」、「我家拿來關貓女兒的肉泥條，怎麼都打不開，超棒的」、「我之前用這個去買，蠻不錯的！只是遇到一次魚太新鮮還有點活力，差點脫蓋而出」、「這種盒子我老公有時候會留著種菜用的，上面再鑽幾個小洞洞透氣」、「盒子夠長，我會放我婆婆做的菜頭粿，真的很耐用方便」、「露營分裝食材也很方便」。