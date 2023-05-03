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全聯這款6元美食「打折只要4元」 網爆動狂推：月底吃很可以

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯一款「漢堡麵包」只要6元就可以入手，遇到折扣甚至只要4元，廣受民眾喜愛。圖／翻攝在我愛全聯-好物老實説
全聯一款「漢堡麵包」只要6元就可以入手，遇到折扣甚至只要4元，廣受民眾喜愛。圖／翻攝在我愛全聯-好物老實説

近日不少網友在全聯發現銅板價早餐「漢堡麵包」，只要6元就可以入手，遇到折扣甚至只要4元，相當划算，讓民眾認為「CP值超高」，更直呼「這年代居然還有6元的東西！」該款麵包雖然沒有內餡，但麵包表面灑有白芝麻，實際一吃也相當驚艷，網友表示，這款買回家再煎顆蛋、加個起司就能享用，方便又好吃，而且「已經回購很多次。」

有網友在「我愛全聯-好物老實説」推薦全聯一款漢堡麵包，該商品只要6元，口感鬆軟，吃得到白芝麻香氣，月底錢不夠真的很可以，而且比想像中好吃。貼文一出，就受到網友大量留言讚賞，表示這款漢堡CP值超高，特價到4塊的時候甚至「比饅頭還便宜」，便會忍不住瘋狂剁手指掃回家冰冷凍，要吃的話用氣炸鍋，便是香噴噴的熱漢堡。

吃貨們也紛紛在留言區交流料理秘方，製作出超好吃銅板價早餐，「自己煎蛋加個肉片加菜就是豐盛美味的早餐」、「買回去自己做漢堡裡面夾牛五花、蛋、美乃滋、小黃瓜，比早餐店漢堡好吃」、「這個漢堡便宜好吃，我之前都會買生菜、肉和一些佐料，就是早餐店的漢堡了」、「漢堡包包雞腿排和荷包蛋很好吃」、「我上次也是買這個回家做早餐，火腿培根雙蛋馬札瑞拉漢堡。」

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