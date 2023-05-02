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月底美食王者！全聯6元漢堡掀熱議 大量吃貨激推多1步驟「美味加倍」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現全聯一款無內餡漢堡，販售價6元，若是即期品，只要4元就能買到，驚呼根本是「月底救星」。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」
有網友發現全聯一款無內餡漢堡，販售價6元，若是即期品，只要4元就能買到，驚呼根本是「月底救星」。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」

連鎖超市「全聯福利中心」商品眾多，價格相當實惠，有時候還會找到「隱藏版美食」。近日有網友發現在全聯麵包架上有一款漢堡，雖然沒有內餡，但麵包表面灑有白芝麻，實際一吃也相當驚艷，重要的是，這款漢堡只賣6元，如果碰到即期品特價只要4元，根本是吃土美食界的「王者」。貼文一出掀起熱烈討論，許多網友紛紛表示，每次去全聯都會回購這款漢堡，「我常買回來當全家的早餐」、「這個自己做成漢堡很好吃」。

近日有網友發文分享逛全聯發現一款沒有內餡的漢堡，雖然看起來平平無奇，但實際品嘗後，漢堡口感竟超乎預期，「比我想像的還好吃耶，口感鬆軟，吃得到白芝麻香氣」。不過，最吸引人的地方是價格，該漢堡只要6元，若遇到即期品，只要4元就能買得到，令該名網友直呼，「月底吃真的超可以！」。

網友表示這款漢堡口感鬆軟，吃得到白芝麻香氣。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」
網友表示這款漢堡口感鬆軟，吃得到白芝麻香氣。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」

貼文曝光引發討論，許多網友紛紛激推回應，「這個自己做成漢堡很好吃」、「這款漢堡比饅頭便宜，我會煎蛋加個肉片和菜，就是豐盛美味的早餐」、「我也是買4元漢堡回來！想夾什麼就夾什麼」、「這個漢堡便宜好吃，我之前都會買生菜、肉和一些佐料，就是早餐店的漢堡了，讚讚讚」。

也有不少吃貨表示，只要將該漢堡烤一下或加熱，美味就會加倍，「微波10秒更蓬鬆好吃」、「加熱後真的好吃翻倍」、「乾煎一下芝麻更香」、「我會都掃回來冰冷凍，要吃的時候用氣炸鍋加熱，好好吃」。

許多網友分享把全聯漢堡加料的美食圖。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」
許多網友分享把全聯漢堡加料的美食圖。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」

許多網友分享把全聯漢堡加料的美食圖。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」
許多網友分享把全聯漢堡加料的美食圖。 圖／擷自「我愛全聯-好物老實説」

漢堡 全聯

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